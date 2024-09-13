https://ria.ru/20240913/konkurs-1972470068.html

Победители конкурса подводных снимков 2024 года

Победители конкурса подводных снимков 2024 года - РИА Новости, 13.09.2024

Победители конкурса подводных снимков 2024 года

Жюри конкурса Ocean Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:12

2024-09-13T16:12

2024-09-13T18:57

фото

животные

дикие животные

рыбы

океаны

в мире

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Жюри конкурса Ocean Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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