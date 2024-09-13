Рейтинг@Mail.ru
Победители конкурса подводных снимков 2024 года - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 13.09.2024 (обновлено: 18:57 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/konkurs-1972470068.html
Победители конкурса подводных снимков 2024 года
Победители конкурса подводных снимков 2024 года - РИА Новости, 13.09.2024
Победители конкурса подводных снимков 2024 года
Жюри конкурса Ocean Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:12
2024-09-13T18:57
фото
животные
дикие животные
рыбы
океаны
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972460413_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a7955a965a553befca79f987d79f8a67.jpg
Жюри конкурса Ocean Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972460413_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f34f69a19766874ca63a55e858594b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, животные, дикие животные, рыбы, океаны, в мире
Фото, Животные, Дикие животные, рыбы, океаны, В мире

Победители конкурса подводных снимков 2024 года

Читать ria.ru в
Жюри конкурса Ocean Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Rafael Fernandez Caballero

Снимок "Полосатик Брайда откусывает кусочек" принес фотографу Рафаэлю Фернандесу Кабальеро победу в номинации "Подводный фотограф года".

Работа фотографа Rafael Fernandez Caballero из Испании, занявшая первое место в категории The Ocean Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Снимок "Полосатик Брайда откусывает кусочек" принес фотографу Рафаэлю Фернандесу Кабальеро победу в номинации "Подводный фотограф года".

© Фото : Rafael Fernandez Caballero
1 из 15
© Фото : Jade Hoksbergen

Работа фотографа Джейда Хоксбергена из Тайваня заняла второе место.

Работа фотографа Jade Hoksbergen из Тайваня, занявшая второе место в категории The Ocean Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Работа фотографа Джейда Хоксбергена из Тайваня заняла второе место.

© Фото : Jade Hoksbergen
2 из 15
© Фото : Thien Nguyen

Третье место завоевала работа фотографа Тьена Нгуена из Вьетнама.

Работа фотографа Thien Nguyen из Вьетнама, занявшая третье место в категории The Ocean Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Третье место завоевала работа фотографа Тьена Нгуена из Вьетнама.

© Фото : Thien Nguyen
3 из 15
© Фото : Manuel Castellanos Raboso

Работа принесла фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории "Лучший фотограф дикой природы".

Работа фотографа Manuel Castellanos Raboso из Испании, занявшая первое место в категории Wildlife Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Работа принесла фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории "Лучший фотограф дикой природы".

© Фото : Manuel Castellanos Raboso
4 из 15
© Фото : Andrey Shpatak

Кадр фотографа Андрея Шпатака из России занял третье место.

Работа фотографа Andrey Shpatak из России, занявшая третье место в категории Wildlife Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Кадр фотографа Андрея Шпатака из России занял третье место.

© Фото : Andrey Shpatak
5 из 15
© Фото : Shane Gross

В номинации "Подводный фотопортрет" лучшим стало фото Шейна Гросса из Канады.

Работа фотографа Shane Gross из Канады, занявшая первое место в категории Ocean Portfolio Award конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

В номинации "Подводный фотопортрет" лучшим стало фото Шейна Гросса из Канады.

© Фото : Shane Gross
6 из 15
© Фото : Zhang Xiang

Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории "Связь: люди и планета Океан".

Работа фотографа Zhang Xiang из Китая, занявшая первое место в категории Human Connection Award: People & Planet Ocean конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории "Связь: люди и планета Океан".

© Фото : Zhang Xiang
7 из 15
© Фото : Yue Hongjun

Снимок фотографа Юэ Хунцзюня из Китая занял третье место в категории.

Работа фотографа Yue Hongjun из Китая, занявшая третье место в категории Human Connection Award: People & Planet Ocean конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Снимок фотографа Юэ Хунцзюня из Китая занял третье место в категории.

© Фото : Yue Hongjun
8 из 15
© Фото : Tobias Friedrich

Призером категории "Лучший фотограф-путешественник года" стал Тобиас Фридрих.

Работа фотографа Tobias Friedrich из Германии, занявшая первое место в категории Adventure Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Призером категории "Лучший фотограф-путешественник года" стал Тобиас Фридрих.

© Фото : Tobias Friedrich
9 из 15
© Фото : Shane Gross

Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории "Лучший фотограф года по охране природы (надежда)"

Работа фотографа Shane Gross из Канады, занявшая первое место в категории Conservation (Hope) Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории "Лучший фотограф года по охране природы (надежда)"

© Фото : Shane Gross
10 из 15
© Фото : Florian Ledoux

Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Флориана Леду из Франции.

Работа фотографа Florian Ledoux из Франции, финалиста в категории Conservation (Hope) Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Флориана Леду из Франции.

© Фото : Florian Ledoux
11 из 15
© Фото : Henley Spiers

Фотограф Хенли Спирс из Великобритании получил первое место в категории "Лучший фотограф в области изобразительного искусства".

Работа фотографа Henley Spiers из Великобритании, занявшая первое место в категории Fine Art Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Фотограф Хенли Спирс из Великобритании получил первое место в категории "Лучший фотограф в области изобразительного искусства".

© Фото : Henley Spiers
12 из 15
© Фото : Ajiex Dharma

Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Аджиекса Дхарма из Индонезии.

Работа фотографа Ajiex Dharma из Индонезии, финалиста в категории Fine Art Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Аджиекса Дхарма из Индонезии.

© Фото : Ajiex Dharma
13 из 15
© Фото : Frederik Brogaard

Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории "Сохранение окружающей среды (воздействие)".

Работа фотографа Frederik Brogaard из Дании, занявшая первое место в категории Conservation (Impact) Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории "Сохранение окружающей среды (воздействие)".

© Фото : Frederik Brogaard
14 из 15
© Фото : Jacob Guy

Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании взял первое место в категории "Лучший молодой фотограф года".

Работа фотографа Jacob Guy из Великобритании, занявшая первое место в категории Young Photographer of the Year конкурса Ocean Photographer of the Year 2024

Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании взял первое место в категории "Лучший молодой фотограф года".

© Фото : Jacob Guy
15 из 15
 
ФотоЖивотныеДикие животныерыбыокеаныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала