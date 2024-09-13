Победители конкурса подводных снимков 2024 года

Снимок "Полосатик Брайда откусывает кусочек" принес фотографу Рафаэлю Фернандесу Кабальеро победу в номинации "Подводный фотограф года".
Снимок "Полосатик Брайда откусывает кусочек" принес фотографу Рафаэлю Фернандесу Кабальеро победу в номинации "Подводный фотограф года".
Работа фотографа Джейда Хоксбергена из Тайваня заняла второе место.
Третье место завоевала работа фотографа Тьена Нгуена из Вьетнама.
Работа принесла фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории "Лучший фотограф дикой природы".
Работа принесла фотографу Мануэлю Кастельяносу Рабосо из Испании победу в категории "Лучший фотограф дикой природы".
Кадр фотографа Андрея Шпатака из России занял третье место.
В номинации "Подводный фотопортрет" лучшим стало фото Шейна Гросса из Канады.
Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории "Связь: люди и планета Океан".
Работа фотографа Чжан Сяна из Китая заняла первое место в категории "Связь: люди и планета Океан".
Снимок фотографа Юэ Хунцзюня из Китая занял третье место в категории.
Призером категории "Лучший фотограф-путешественник года" стал Тобиас Фридрих.
Призером категории "Лучший фотограф-путешественник года" стал Тобиас Фридрих.
Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории "Лучший фотограф года по охране природы (надежда)"
Шейн Гросс из Канады получил первое место в категории "Лучший фотограф года по охране природы (надежда)"
Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Флориана Леду из Франции.
Фотограф Хенли Спирс из Великобритании получил первое место в категории "Лучший фотограф в области изобразительного искусства".
Фотограф Хенли Спирс из Великобритании получил первое место в категории "Лучший фотограф в области изобразительного искусства".
Высокую оценку жюри получила и работа фотографа Аджиекса Дхарма из Индонезии.
Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории "Сохранение окружающей среды (воздействие)".
Работа фотографа Фредерика Брогаарда из Дании заняла первое место в категории "Сохранение окружающей среды (воздействие)".
Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании взял первое место в категории "Лучший молодой фотограф года".
Фотограф Джейкоб Гай из Великобритании взял первое место в категории "Лучший молодой фотограф года".