https://ria.ru/20240913/konflikty-1972420260.html
В Минобороны Китая назвали единственное решение конфликта на Украине
В Минобороны Китая назвали единственное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 13.09.2024
В Минобороны Китая назвали единственное решение конфликта на Украине
Единственным решением для украинского и палестино-израильского конфликтов является содействие политическому урегулированию путем переговоров, заявил в пятницу... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:53
2024-09-13T05:53
2024-09-13T07:12
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ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Единственным решением для украинского и палестино-израильского конфликтов является содействие политическому урегулированию путем переговоров, заявил в пятницу министр обороны КНР Дун Цзюнь. "Конечная точка любого конфликта — это мирное решение, чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт", — заявил Дун Цзюнь на открытии Сяншаньского форума по безопасности. Он добавил, что "единственный выход, фундаментальный выход — это продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения"."В настоящее время многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет", — сказал министр.Он отметил, что до тех пор, пока все стороны работают вместе во имя мира, они смогут перейти от споров и конфликтов к мирному решению.
https://ria.ru/20240913/kitay-1972418625.html
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в мире, китай, дун цзюнь, палестина, сектор газа, украина
В мире, Китай, Дун Цзюнь, Палестина, Сектор Газа, Украина
В Минобороны Китая назвали единственное решение конфликта на Украине
МО КНР: конфликты на Украине и в Газе закончатся политическим урегулированием
ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Единственным решением для украинского и палестино-израильского конфликтов является содействие политическому урегулированию путем переговоров, заявил в пятницу министр обороны КНР Дун Цзюнь.
"Конечная точка любого конфликта — это мирное решение, чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт", — заявил Дун Цзюнь на открытии Сяншаньского форума по безопасности.
Он добавил, что "единственный выход, фундаментальный выход — это продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения".
"В настоящее время многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет", — сказал министр.
Он отметил, что до тех пор, пока все стороны работают вместе во имя мира, они смогут перейти от споров и конфликтов к мирному решению.