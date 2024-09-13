https://ria.ru/20240913/konflikt-1972571095.html

Небензя предостерег США от одобрения использования дальнобойного оружия ВСУ

Небензя предостерег США от одобрения использования дальнобойного оружия ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

Небензя предостерег США от одобрения использования дальнобойного оружия ВСУ

Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут Киеву добро на применение дальнобойного оружия, заявил постоянный представитель России в ООН Василий... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:29

2024-09-13T17:29

2024-09-13T18:10

в мире

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специальная военная операция на украине

василий небензя

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ООН, 13 сен - РИА Новости. Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут Киеву добро на применение дальнобойного оружия, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя."Подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими их них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Он отметил, что применение подобного оружия возможно только при доступе к разведданным со спутников США и ЕС, но у Киева такой возможности нет и близко."По сути, речь идет не о том, чтобы разрешать Киеву бить дальнобойным оружием по всей территории России, а о принятии решений по целям для ударов непосредственно на Западе. То, что украинские националисты формально будут нажимать кнопку, роли не играет. НАТО станет непосредственной стороной военных действий против ядерной державы. Думаю, не надо объяснять, какие это может иметь последствия", - добавил российский дипломат.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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