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Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки - РИА Новости, 13.09.2024
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Туризм
 
14:42 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kompensatsiya-1972526181.html
Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки
Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки - РИА Новости, 13.09.2024
Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки
Жительница Озерска добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:42
2024-09-13T14:42
туризм
происшествия
россия
озерск
таиланд
челябинская область
новости - туризм
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен — РИА Новости. Жительница Озерска добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта, сообщил Озерский городской суд Челябинской области. По данным истицы, 3 января в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга сотрудники отдела паспортного контроля изъяли загранпаспорта ее и ее несовершеннолетнего сына из-за обнаруженных в них ошибок. Это сорвало туристическую поездку в Таиланд, запланированную с 3 по 14 января. Она просила взыскать с ответчиков ущерб в размере 465,1 тысячи рублей, моральный вред - 100 тысяч, расходы на представителя - 30 тысяч, а также расходы по госпошлине. "Судом исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано в счет возмещения ущерба 465 160 руб 16 коп, в счет компенсации морального вреда 30 000 руб, расходы на представителя, расходы по госпошлине", - говорится в сообщении. По данным суда, ответчиками по иску выступали МВД РФ, Минфин РФ и управление МВД России по ЗАТО г. Озерский, которое и выдало жительнице Озерска и ее сыну бракованные паспорта. Решение суда не вступило в законную силу, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240612/pasporta-1952344141.html
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происшествия, россия, озерск, таиланд, челябинская область, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Россия, Озерск, Таиланд, Челябинская область, Новости - Туризм
Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки

Жительница Озерска отсудила у МВД 500 тысяч рублей за срыв турпоездки в Таиланд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен — РИА Новости. Жительница Озерска добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта, сообщил Озерский городской суд Челябинской области.
По данным истицы, 3 января в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга сотрудники отдела паспортного контроля изъяли загранпаспорта ее и ее несовершеннолетнего сына из-за обнаруженных в них ошибок. Это сорвало туристическую поездку в Таиланд, запланированную с 3 по 14 января. Она просила взыскать с ответчиков ущерб в размере 465,1 тысячи рублей, моральный вред - 100 тысяч, расходы на представителя - 30 тысяч, а также расходы по госпошлине.
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"Судом исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано в счет возмещения ущерба 465 160 руб 16 коп, в счет компенсации морального вреда 30 000 руб, расходы на представителя, расходы по госпошлине", - говорится в сообщении.
По данным суда, ответчиками по иску выступали МВД РФ, Минфин РФ и управление МВД России по ЗАТО г. Озерский, которое и выдало жительнице Озерска и ее сыну бракованные паспорта.
Решение суда не вступило в законную силу, уточняется в сообщении.
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