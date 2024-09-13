https://ria.ru/20240913/kompensatsiya-1972526181.html

Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки

Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки - РИА Новости, 13.09.2024

Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки

Жительница Озерска добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:42

2024-09-13T14:42

2024-09-13T14:42

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россия

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новости - туризм

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен — РИА Новости. Жительница Озерска добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта, сообщил Озерский городской суд Челябинской области. По данным истицы, 3 января в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга сотрудники отдела паспортного контроля изъяли загранпаспорта ее и ее несовершеннолетнего сына из-за обнаруженных в них ошибок. Это сорвало туристическую поездку в Таиланд, запланированную с 3 по 14 января. Она просила взыскать с ответчиков ущерб в размере 465,1 тысячи рублей, моральный вред - 100 тысяч, расходы на представителя - 30 тысяч, а также расходы по госпошлине. "Судом исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано в счет возмещения ущерба 465 160 руб 16 коп, в счет компенсации морального вреда 30 000 руб, расходы на представителя, расходы по госпошлине", - говорится в сообщении. По данным суда, ответчиками по иску выступали МВД РФ, Минфин РФ и управление МВД России по ЗАТО г. Озерский, которое и выдало жительнице Озерска и ее сыну бракованные паспорта. Решение суда не вступило в законную силу, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240612/pasporta-1952344141.html

https://ria.ru/20240905/zagranpasport-1778881578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, озерск, таиланд, челябинская область, новости - туризм