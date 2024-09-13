Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки
Жительница Озерска отсудила у МВД 500 тысяч рублей за срыв турпоездки в Таиланд
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен — РИА Новости. Жительница Озерска добилась в суде компенсации на сумму около 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд – в аэропорту выяснилось, что ей и ее сыну выдали бракованные загранпаспорта, сообщил Озерский городской суд Челябинской области.
По данным истицы, 3 января в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга сотрудники отдела паспортного контроля изъяли загранпаспорта ее и ее несовершеннолетнего сына из-за обнаруженных в них ошибок. Это сорвало туристическую поездку в Таиланд, запланированную с 3 по 14 января. Она просила взыскать с ответчиков ущерб в размере 465,1 тысячи рублей, моральный вред - 100 тысяч, расходы на представителя - 30 тысяч, а также расходы по госпошлине.
"Судом исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано в счет возмещения ущерба 465 160 руб 16 коп, в счет компенсации морального вреда 30 000 руб, расходы на представителя, расходы по госпошлине", - говорится в сообщении.
По данным суда, ответчиками по иску выступали МВД РФ, Минфин РФ и управление МВД России по ЗАТО г. Озерский, которое и выдало жительнице Озерска и ее сыну бракованные паспорта.
Решение суда не вступило в законную силу, уточняется в сообщении.
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