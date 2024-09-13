https://ria.ru/20240913/kolumbiya-1972414185.html

Президент Колумбии заявил, что его пытаются убить или свергнуть

Президент Колумбии заявил, что его пытаются убить или свергнуть - РИА Новости, 13.09.2024

Президент Колумбии заявил, что его пытаются убить или свергнуть

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его убийства или смещения с поста. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:56

2024-09-13T03:56

2024-09-13T11:52

в мире

колумбия

густаво петро

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БОГОТА, 13 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его убийства или смещения с поста. "Приказ уже дан: в ближайшие три месяца убить президента или свергнуть его", - заявил президент на общенациональном собрании альтернативных СМИ, которое проходит в департаменте Киндио. Президент добавил, что это "государственный переворот в колумбийском стиле", поскольку его стремятся свергнуть, несмотря на то, что "конституция всецело защищает президента от попыток любого административного органа осудить его". Заявления Петро последовали после того, как Комиссия по импичменту Палаты представителей Конгресса объявила о продолжении расследования финансирования президентской кампании политика, "несмотря на многочисленные приостановки". Глава государства отметил, что его "судит нелегитимный административный орган, где три магистрата подписали концепцию или постановление без компетенции, лишающее президента республики конституционной защиты вне какого-либо закона и без конституционной реформы". По словам политика, СМИ, принадлежащие крупным экономическим и политическим группам, внедрили в сознание колумбийцев идеи о том, что он нарушил закон, чтобы инициировать процесс политического импичмента. Президентская кампания, которая привела Петро к власти, расследуется на предмет предполагаемых нарушений в ее финансировании - сокрытия и подделки информации, неправомочного использования ресурсов и оплаты работы наблюдателей на выборах деньгами неизвестного происхождения.

https://ria.ru/20240912/naemniki-1972371320.html

https://ria.ru/20240904/kolumbiya-1970510157.html

колумбия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, колумбия, густаво петро