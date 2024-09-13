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Президент Колумбии заявил, что его пытаются убить или свергнуть - РИА Новости, 13.09.2024
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03:56 13.09.2024 (обновлено: 11:52 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kolumbiya-1972414185.html
Президент Колумбии заявил, что его пытаются убить или свергнуть
Президент Колумбии заявил, что его пытаются убить или свергнуть - РИА Новости, 13.09.2024
Президент Колумбии заявил, что его пытаются убить или свергнуть
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его убийства или смещения с поста. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:56
2024-09-13T11:52
в мире
колумбия
густаво петро
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БОГОТА, 13 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его убийства или смещения с поста. "Приказ уже дан: в ближайшие три месяца убить президента или свергнуть его", - заявил президент на общенациональном собрании альтернативных СМИ, которое проходит в департаменте Киндио. Президент добавил, что это "государственный переворот в колумбийском стиле", поскольку его стремятся свергнуть, несмотря на то, что "конституция всецело защищает президента от попыток любого административного органа осудить его". Заявления Петро последовали после того, как Комиссия по импичменту Палаты представителей Конгресса объявила о продолжении расследования финансирования президентской кампании политика, "несмотря на многочисленные приостановки". Глава государства отметил, что его "судит нелегитимный административный орган, где три магистрата подписали концепцию или постановление без компетенции, лишающее президента республики конституционной защиты вне какого-либо закона и без конституционной реформы". По словам политика, СМИ, принадлежащие крупным экономическим и политическим группам, внедрили в сознание колумбийцев идеи о том, что он нарушил закон, чтобы инициировать процесс политического импичмента. Президентская кампания, которая привела Петро к власти, расследуется на предмет предполагаемых нарушений в ее финансировании - сокрытия и подделки информации, неправомочного использования ресурсов и оплаты работы наблюдателей на выборах деньгами неизвестного происхождения.
https://ria.ru/20240912/naemniki-1972371320.html
https://ria.ru/20240904/kolumbiya-1970510157.html
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в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
Президент Колумбии заявил, что его пытаются убить или свергнуть

Президент Колумбии заявил, что в стране готовится государственный переворот

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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БОГОТА, 13 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его убийства или смещения с поста.
«
"Приказ уже дан: в ближайшие три месяца убить президента или свергнуть его", - заявил президент на общенациональном собрании альтернативных СМИ, которое проходит в департаменте Киндио.
Президент добавил, что это "государственный переворот в колумбийском стиле", поскольку его стремятся свергнуть, несмотря на то, что "конституция всецело защищает президента от попыток любого административного органа осудить его".
Заявления Петро последовали после того, как Комиссия по импичменту Палаты представителей Конгресса объявила о продолжении расследования финансирования президентской кампании политика, "несмотря на многочисленные приостановки".
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Глава государства отметил, что его "судит нелегитимный административный орган, где три магистрата подписали концепцию или постановление без компетенции, лишающее президента республики конституционной защиты вне какого-либо закона и без конституционной реформы".
По словам политика, СМИ, принадлежащие крупным экономическим и политическим группам, внедрили в сознание колумбийцев идеи о том, что он нарушил закон, чтобы инициировать процесс политического импичмента.
Президентская кампания, которая привела Петро к власти, расследуется на предмет предполагаемых нарушений в ее финансировании - сокрытия и подделки информации, неправомочного использования ресурсов и оплаты работы наблюдателей на выборах деньгами неизвестного происхождения.
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