https://ria.ru/20240913/kofe-1972412689.html

Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день

Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день - РИА Новости, 13.09.2024

Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день

Здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе без сливок, молока и сахара в день, если при этом он чувствует себя хорошо, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T03:10

2024-09-13T03:10

2024-09-13T03:10

общество

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе без сливок, молока и сахара в день, если при этом он чувствует себя хорошо, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. По словам Маршинцевой, уже доказано, что кофе не оказывает негативного влияния на сердце здорового человека. Более того, чистый кофе может помочь понизить уровень холестерина в крови и снизить риск развития диабета, а также некоторых видов рака. "Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям", - отметила кардиолог. Врач подчеркнула, что допустимая доза кофе для каждого человека индивидуальна и зависит от особенностей здоровья и организма.

https://ria.ru/20240907/vino-1971208380.html

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2024

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