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Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день - РИА Новости, 13.09.2024
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03:10 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kofe-1972412689.html
Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день
Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день - РИА Новости, 13.09.2024
Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день
Здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе без сливок, молока и сахара в день, если при этом он чувствует себя хорошо, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T03:10
2024-09-13T03:10
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе без сливок, молока и сахара в день, если при этом он чувствует себя хорошо, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. По словам Маршинцевой, уже доказано, что кофе не оказывает негативного влияния на сердце здорового человека. Более того, чистый кофе может помочь понизить уровень холестерина в крови и снизить риск развития диабета, а также некоторых видов рака. "Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям", - отметила кардиолог. Врач подчеркнула, что допустимая доза кофе для каждого человека индивидуальна и зависит от особенностей здоровья и организма.
https://ria.ru/20240907/vino-1971208380.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала, сколько кофе можно пить в день

Кардиолог Маршинцева: здоровый человек может пить до пяти чашек кофе в день

© PixabayКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Pixabay
Кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе без сливок, молока и сахара в день, если при этом он чувствует себя хорошо, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
По словам Маршинцевой, уже доказано, что кофе не оказывает негативного влияния на сердце здорового человека. Более того, чистый кофе может помочь понизить уровень холестерина в крови и снизить риск развития диабета, а также некоторых видов рака.
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"Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям", - отметила кардиолог.
Врач подчеркнула, что допустимая доза кофе для каждого человека индивидуальна и зависит от особенностей здоровья и организма.
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