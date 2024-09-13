https://ria.ru/20240913/kndr-1972526739.html

КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана

КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана - РИА Новости, 13.09.2024

КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана

Северокорейские СМИ, сообщив в пятницу о посещении лидером КНДР Ким Чен Ыном Института ядерных вооружений, также впервые опубликовали фотографии секретного... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:44

2024-09-13T14:44

2024-09-13T14:44

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сша

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ким чен ын

магатэ

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СЕУЛ, 13 сен - РИА Новости. Северокорейские СМИ, сообщив в пятницу о посещении лидером КНДР Ким Чен Ыном Института ядерных вооружений, также впервые опубликовали фотографии секретного объекта страны по обогащению урана, используемого при создании ядерного оружия, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап. "Северная Корея в 2010 году приглашала американского ученого в сфере ядерной физики Зигфрида Хеккера и показывала ему объект по обогащению урана, расположенный на территории ядерного комплекса в Ёнбёне в провинции Северная Пхёнан, но непосредственно широкой публике он представлен впервые", - пишет агентство. Ранее в пятницу агентство ЦТАК сообщило о посещении председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном Института ядерных вооружений и базы производства ядерных материалов для ядерного оружия. На представленных агентством фотографиях северокорейский лидер осматривает пункт управления объектом по обогащению урана и знакомится с производственными процессами. Согласно сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын в ходе визита призвал увеличивать число центрифуг и внедрять центрифуги нового типа, чтобы производить еще больше ядерного материала оружейного класса. Как уточняет Рёнхап, в сообщении ЦТАК не указывалось местоположение объекта, поэтому есть вероятность того, что на фотографиях запечатлен не Ёнбён, а "расположенный недалеко от Пхеньяна комплекс Кансон, на который долгое время в качестве тайного ядерного объекта обращали внимание американские разведывательные органы". По данным агентства, МАГАТЭ в своем августовском отчете сообщала, что КНДР в начале апреля завершила начатое в феврале возведение дополнительного корпуса к юго-западу от головного здания Кансонского комплекса, расширив таким образом его площадь, а в мае начала перестраивать другое расположенное неподалеку здание. ЦТАК же в своем сообщении указывает, что Ким Чен Ын осматривал "место осуществляющегося сейчас строительства, которое призвано расширить текущие возможности для производства ядерного оружия". Рёнхап подчеркивает, что на опубликованных фотографиях изображены современные помещения с огромными каскадами центрифуг, используемых для обогащения урана, что может говорить о смене основного способа получения ядерных материалов. Если раньше Северная Корея больше производила плутоний на своем атомном реакторе в Ёнбёне, то сейчас больше внимания уделяет массовому производству высокообогащенного урана, которое можно осуществлять тайно на подземных объектах. Агентство также отмечает, что во время визита на ядерный объект Ким Чен Ына сопровождал "главный ответственный за разработку ядерного оружия" первый замначальника отдела ЦК Трудовой партии Кореи Хон Сын Му, и предполагает, что решение КНДР продемонстрировать свои ядерные объекты связано с предстоящими президентскими выборами в США, до которых осталось чуть более 50 дней. Эксперты также высказывают предположения, что это может быть признаком скорого ядерного испытания. Высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи сообщил агентству, что южнокорейская и американская разведки продолжают внимательно анализировать намерения Пхеньяна и рассматривают различные варианты. По мнению южнокорейских властей, КНДР уже давно готова к проведению седьмых ядерных испытаний, это решение всецело зависит от указаний северокорейского руководства. Считается, что Пхеньян лишь выжидает подходящий момент и при его выборе "будет учитывать различные факторы, включая внутреннюю и внешнюю обстановку, в том числе выборы президента в США".

https://ria.ru/20240805/kndr-1964262139.html

https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html

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в мире, пхеньян, сша, южная корея, ким чен ын, магатэ