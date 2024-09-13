Рейтинг@Mail.ru
Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 13.09.2024 (обновлено: 20:17 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kitay-1972532289.html
Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста
Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста - РИА Новости, 13.09.2024
Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) в пятницу принял решение о постепенном повышении пенсионного возраста... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:03
2024-09-13T20:17
в мире
китай
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150150/07/1501500741_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_d71bf9a24b4a534154c75d35e1daf7c4.jpg
ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) в пятницу принял решение о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин c 1 января 2025 года, передает Центральное телевидение Китая.Решение было принято 13 сентября в ходе 11-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва. Согласно тексту документа, который распространил телеканал, начиная с 1 января 2025-го и в течение последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в Китае будет постепенно увеличен с нынешних 60 до 63 лет, а для женщин — с нынешних 50 и 55 лет (для рабочих и служащих) до 55 и 58 соответственно.Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья — один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022-м в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только 6,833 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет. Ранее государственное статистическое бюро КНР опубликовало доклад, согласно которому численность населения Китая по состоянию на конец 2023 года упала до 1,409 миллиарда, что на 2,08 миллиона меньше, чем в конце 2022-го. Заместитель ректора Народного университета Китая Ду Пэн ранее заявил, что пожилые люди будут составлять почти 40 процентов населения Китая к 2050 году.
https://ria.ru/20240418/indiya-1940665821.html
https://ria.ru/20240409/zapad-1938650800.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150150/07/1501500741_251:0:2751:1875_1920x0_80_0_0_b808616050bd91c4eaacdb86554003dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста

В Китае с 1 января 2025 года начнут повышать пенсионный возраст мужчин и женщин

© AP Photo / Greg BakerЛюди на улице в Пекине
Люди на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Greg Baker
Люди на улице в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) в пятницу принял решение о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин c 1 января 2025 года, передает Центральное телевидение Китая.
Решение было принято 13 сентября в ходе 11-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва. Согласно тексту документа, который распространил телеканал, начиная с 1 января 2025-го и в течение последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в Китае будет постепенно увеличен с нынешних 60 до 63 лет, а для женщин — с нынешних 50 и 55 лет (для рабочих и служащих) до 55 и 58 соответственно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Индия намерена повторить китайскую уловку
18 апреля, 08:00
Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья — один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка.
Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022-м в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только 6,833 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет.
Ранее государственное статистическое бюро КНР опубликовало доклад, согласно которому численность населения Китая по состоянию на конец 2023 года упала до 1,409 миллиарда, что на 2,08 миллиона меньше, чем в конце 2022-го.
Заместитель ректора Народного университета Китая Ду Пэн ранее заявил, что пожилые люди будут составлять почти 40 процентов населения Китая к 2050 году.
Участники акции протеста против эвтаназии в Мадриде - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Укол от жизни: на Западе придумали, как сократить население
9 апреля, 08:00
 
В миреКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала