https://ria.ru/20240913/kitay-1972532289.html

Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста

Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста - РИА Новости, 13.09.2024

Власти Китая приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) в пятницу принял решение о постепенном повышении пенсионного возраста... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:03

2024-09-13T15:03

2024-09-13T20:17

в мире

китай

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) в пятницу принял решение о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин c 1 января 2025 года, передает Центральное телевидение Китая.Решение было принято 13 сентября в ходе 11-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва. Согласно тексту документа, который распространил телеканал, начиная с 1 января 2025-го и в течение последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в Китае будет постепенно увеличен с нынешних 60 до 63 лет, а для женщин — с нынешних 50 и 55 лет (для рабочих и служащих) до 55 и 58 соответственно.Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья — один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022-м в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только 6,833 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет. Ранее государственное статистическое бюро КНР опубликовало доклад, согласно которому численность населения Китая по состоянию на конец 2023 года упала до 1,409 миллиарда, что на 2,08 миллиона меньше, чем в конце 2022-го. Заместитель ректора Народного университета Китая Ду Пэн ранее заявил, что пожилые люди будут составлять почти 40 процентов населения Китая к 2050 году.

https://ria.ru/20240418/indiya-1940665821.html

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в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей