https://ria.ru/20240913/kitay-1972465738.html

В Китае ответили на критику Зеленского

В Китае ответили на критику Зеленского - РИА Новости, 13.09.2024

В Китае ответили на критику Зеленского

Китай продолжит продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:42

2024-09-13T11:42

2024-09-13T11:45

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Китай продолжит продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин на просьбу прокомментировать критические высказывания Владимира Зеленского о "Консенсусе Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса". Ранее Владимир Зеленский заявил, что китайско-бразильское предложение деструктивно и является просто политическим заявлением. Зеленский также задался вопросом о том, как Китай и Бразилия могут выдвигать мирные инициативы, ничего не спросив у Киева. "Прежде всего, то, что вы упомянули, не является содержанием "Консенсуса из шести пунктов". Я хочу еще раз подчеркнуть, что Китай и Бразилия выдвинули "Консенсус из шести пунктов" с целью поспособствовать решению неотложной задачи по смягчению ситуации", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "Консенсус" акцентирует необходимость соблюдения "трех принципов" деэскалации ситуации, а именно: недопущения расширения поля боя, эскалации военных действий и провокаций. "Что касается украинского кризиса, включая "Консенсус из шести пунктов", Китай поддерживает тесное взаимодействие с Украиной. Мы также продолжим продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", - подчеркнула она. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Документ, во-первых, призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьи, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта. Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки.

https://ria.ru/20240708/tszinpin-1958136723.html

https://ria.ru/20240808/kitaj-1964809539.html

https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972161109.html

китай

бразилия

украина

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в мире, китай, бразилия, мао нин, владимир зеленский, украина