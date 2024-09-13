https://ria.ru/20240913/kitay-1972451806.html

Китай обратился с жестким требованием к США

Китай обратился с жестким требованием к США - РИА Новости, 13.09.2024

Китай обратился с жестким требованием к США

Посол Китая в США Се Фэн призвал Вашингтон не шутить с Пекином и назвал "красные" линии. Слова дипломата приводит South China Morning Post. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:46

2024-09-13T10:46

2024-09-13T11:31

в мире

китай

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посол Китая в США Се Фэн призвал Вашингтон не шутить с Пекином и назвал "красные" линии. Слова дипломата приводит South China Morning Post."Он прямым текстом обозначил четыре "красные линии" в отношениях между США и Китаем: Тайвань, демократия, права человека и свобода развития Китая", — пишет издание.Се также назвал еще несколько особенностей подхода США, которые он считает ошибочными. Среди них - политизация отношений, "навязывание другим рецептов для лечения собственных болезней", чрезмерный акцент на теме национальной безопасности и разыгрывание "китайской карты" во внутриполитической борьбе.Конфликт между Пекином и Вашингтоном был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира, заключил Се Фэн.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971792021.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша