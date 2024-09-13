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Китай обратился с жестким требованием к США - РИА Новости, 13.09.2024
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10:46 13.09.2024 (обновлено: 11:31 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kitay-1972451806.html
Китай обратился с жестким требованием к США
Китай обратился с жестким требованием к США - РИА Новости, 13.09.2024
Китай обратился с жестким требованием к США
Посол Китая в США Се Фэн призвал Вашингтон не шутить с Пекином и назвал "красные" линии. Слова дипломата приводит South China Morning Post. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:46
2024-09-13T11:31
в мире
китай
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посол Китая в США Се Фэн призвал Вашингтон не шутить с Пекином и назвал "красные" линии. Слова дипломата приводит South China Morning Post."Он прямым текстом обозначил четыре "красные линии" в отношениях между США и Китаем: Тайвань, демократия, права человека и свобода развития Китая", — пишет издание.Се также назвал еще несколько особенностей подхода США, которые он считает ошибочными. Среди них - политизация отношений, "навязывание другим рецептов для лечения собственных болезней", чрезмерный акцент на теме национальной безопасности и разыгрывание "китайской карты" во внутриполитической борьбе.Конфликт между Пекином и Вашингтоном был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира, заключил Се Фэн.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай обратился с жестким требованием к США

Посол Китая в США Се Фэн обозначил США "красные линии"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посол Китая в США Се Фэн призвал Вашингтон не шутить с Пекином и назвал "красные" линии. Слова дипломата приводит South China Morning Post.
"Он прямым текстом обозначил четыре "красные линии" в отношениях между США и Китаем: Тайвань, демократия, права человека и свобода развития Китая", — пишет издание.
Се также назвал еще несколько особенностей подхода США, которые он считает ошибочными. Среди них - политизация отношений, "навязывание другим рецептов для лечения собственных болезней", чрезмерный акцент на теме национальной безопасности и разыгрывание "китайской карты" во внутриполитической борьбе.
Конфликт между Пекином и Вашингтоном был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира, заключил Се Фэн.
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