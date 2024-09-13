https://ria.ru/20240913/kitay-1972421933.html

Замглавы Минобороны России рассказал о сотрудничестве с Китаем

Замглавы Минобороны России рассказал о сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 13.09.2024

Замглавы Минобороны России рассказал о сотрудничестве с Китаем

Оборонные ведомства России и КНР постоянно расширяют области взаимодействия, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T06:30

2024-09-13T06:30

2024-09-13T07:05

россия

китай

в мире

пекин

александр фомин

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Оборонные ведомства России и КНР постоянно расширяют области взаимодействия, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."Оборонные ведомства наших стран постоянно расширяют области взаимодействия. Это стратегические учения, тренировки различных родов и видов войск, подготовка военных кадров, обмен опытом применения современных видов вооружения и военной техники", - сказал он, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240913/mnogopolyarnost-1972422963.html

россия

китай

пекин

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2024

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россия, китай, в мире, пекин, александр фомин