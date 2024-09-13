https://ria.ru/20240913/kitay-1972421933.html
Замглавы Минобороны России рассказал о сотрудничестве с Китаем
Замглавы Минобороны России рассказал о сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 13.09.2024
Замглавы Минобороны России рассказал о сотрудничестве с Китаем
Оборонные ведомства России и КНР постоянно расширяют области взаимодействия, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T06:30
2024-09-13T06:30
2024-09-13T07:05
россия
китай
в мире
пекин
александр фомин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Оборонные ведомства России и КНР постоянно расширяют области взаимодействия, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин."Оборонные ведомства наших стран постоянно расширяют области взаимодействия. Это стратегические учения, тренировки различных родов и видов войск, подготовка военных кадров, обмен опытом применения современных видов вооружения и военной техники", - сказал он, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/mnogopolyarnost-1972422963.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, пекин, александр фомин
Россия, Китай, В мире, Пекин, Александр Фомин
Замглавы Минобороны России рассказал о сотрудничестве с Китаем
Фомин: оборонные ведомства России и КНР постоянно расширяют области кооперации