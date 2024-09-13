https://ria.ru/20240913/kitay-1972418625.html

Страны в мире не должны ущемлять другие интересы, заявили в Китае

Страны в мире не должны ущемлять другие интересы, заявили в Китае - РИА Новости, 13.09.2024

Страны в мире не должны ущемлять другие интересы, заявили в Китае

Страны в мире не должны вмешиваться во внутреннюю политику других стран и ущемлять их интересы, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, выступая на открытии 11-го РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T05:24

2024-09-13T05:24

2024-09-13T05:42

китай

в мире

дун цзюнь

пекин

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Страны в мире не должны вмешиваться во внутреннюю политику других стран и ущемлять их интересы, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине."Все (страны) имеют свой законный суверенитет и интересы безопасности", - сказал Дун Цзюнь.Он отметил, что "священные и неприкосновенные основные права, от которых зависит выживание и развитие этих стран, должны полностью соблюдаться"."(Следует) не вмешиваться во внутреннюю политику других стран, не ущемлять интересы других стран, устанавливать критерии и предпосылки для дружественных отношений между странами", - подчеркнул он.Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

китай

пекин

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китай, в мире, дун цзюнь, пекин