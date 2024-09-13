Рейтинг@Mail.ru
Страны в мире не должны ущемлять другие интересы, заявили в Китае - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 13.09.2024 (обновлено: 05:42 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kitay-1972418625.html
Страны в мире не должны ущемлять другие интересы, заявили в Китае
Страны в мире не должны ущемлять другие интересы, заявили в Китае - РИА Новости, 13.09.2024
Страны в мире не должны ущемлять другие интересы, заявили в Китае
Страны в мире не должны вмешиваться во внутреннюю политику других стран и ущемлять их интересы, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, выступая на открытии 11-го РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T05:24
2024-09-13T05:42
китай
в мире
дун цзюнь
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Страны в мире не должны вмешиваться во внутреннюю политику других стран и ущемлять их интересы, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине."Все (страны) имеют свой законный суверенитет и интересы безопасности", - сказал Дун Цзюнь.Он отметил, что "священные и неприкосновенные основные права, от которых зависит выживание и развитие этих стран, должны полностью соблюдаться"."(Следует) не вмешиваться во внутреннюю политику других стран, не ущемлять интересы других стран, устанавливать критерии и предпосылки для дружественных отношений между странами", - подчеркнул он.Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире, дун цзюнь, пекин
Китай, В мире, Дун Цзюнь, Пекин
Страны в мире не должны ущемлять другие интересы, заявили в Китае

Глава МО КНР: страны в мире не должны вмешиваться во внутреннюю политику других

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Страны в мире не должны вмешиваться во внутреннюю политику других стран и ущемлять их интересы, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
"Все (страны) имеют свой законный суверенитет и интересы безопасности", - сказал Дун Цзюнь.
Он отметил, что "священные и неприкосновенные основные права, от которых зависит выживание и развитие этих стран, должны полностью соблюдаться".
"(Следует) не вмешиваться во внутреннюю политику других стран, не ущемлять интересы других стран, устанавливать критерии и предпосылки для дружественных отношений между странами", - подчеркнул он.
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
КитайВ миреДун ЦзюньПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала