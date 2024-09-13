https://ria.ru/20240913/kharkov-1972534191.html

Жителей Харькова предупредили о сложном отопительном сезоне

Жителей Харькова предупредили о сложном отопительном сезоне - РИА Новости, 13.09.2024

Жителей Харькова предупредили о сложном отопительном сезоне

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что предстоящий отопительный сезон в городе будет очень сложным - там разрушены все... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:07

2024-09-13T15:07

2024-09-13T15:07

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что предстоящий отопительный сезон в городе будет очень сложным - там разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентрали. "Мы готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что он будет очень и очень сложный. Нам нужно будет пройти его на высоком уровне... Харьков не имеет собственной генерации, потому что все ТЭЦ были разрушены, трансформаторные подстанции разрушены, мы запитаны от других городов, но мы работаем, чтобы мы могли предоставить все коммунальные услуги", - сказал Терехов. Ранее Терехов заявлял о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков 2 июня заявлял, что отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", и посоветовав жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей; этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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