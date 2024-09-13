https://ria.ru/20240913/kasta-1972499964.html
"Яндекс Музыка" заблокировала новый альбом группы "Каста"
"Яндекс Музыка" заблокировала новый альбом группы "Каста" - РИА Новости, 13.09.2024
"Яндекс Музыка" заблокировала новый альбом группы "Каста"
Сервис "Яндекс Музыка" заблокировал новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора, обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:30
2024-09-13T13:30
2024-09-13T13:58
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс.музыка
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сервис "Яндекс Музыка" заблокировал новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать и скачать", - такая плашка высвечивается при попытке перейти в альбом. Причем сам сборник отображается в профиле группы. Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Музыки", сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому по причине "наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации". "По закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" "Яндекс Музыка" обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов, иначе сервис будет недоступен для миллионов слушателей", - добавили в пресс-службе. При этом альбом доступен для прослушивания в сервисах "VK Музыка"и "Звук", проверил корреспондент агентства. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс.музыка, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Яндекс.Музыка, Россия
"Яндекс Музыка" заблокировала новый альбом группы "Каста"
"Яндекс Музыка" заблокировала новый альбом "Касты" по требованию Роскомнадзора
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сервис "Яндекс Музыка" заблокировал новый альбом группы "Каста" "Новинки зарубежного рэпа" по требованию Роскомнадзора, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
"Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора
. Поэтому его не получится послушать и скачать", - такая плашка высвечивается при попытке перейти в альбом. Причем сам сборник отображается в профиле группы.
Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Музыки", сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому по причине "наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации".
"По закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" "Яндекс Музыка" обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов, иначе сервис будет недоступен для миллионов слушателей", - добавили в пресс-службе.
При этом альбом доступен для прослушивания в сервисах "VK Музыка"и "Звук", проверил корреспондент агентства.
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.