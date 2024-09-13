https://ria.ru/20240913/kant-1972467854.html

В России пройдет Вторая Международная студенческая олимпиада по философии

В России пройдет Вторая Международная студенческая олимпиада по философии - РИА Новости, 13.09.2024

В России пройдет Вторая Международная студенческая олимпиада по философии

Студенты российских и зарубежных вузов примут участие во Второй Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью на площадке... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:53

2024-09-13T11:53

2024-09-13T14:44

общество

россия

калининград

иммануил кант

балтийский федеральный университет

армения

сн_образование

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Студенты российских и зарубежных вузов примут участие во Второй Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью на площадке Балтийского федерального университета им. И. Канта. По словам организаторов, тема олимпиады посвящена наследию философа Иммануила Канта, трехсотлетие которого отмечают в этом году.Международная студенческая олимпиада впервые прошла в 2022 году по инициативе премьер-министра России Михаила Мишустина."В 2022 году участниками олимпиады стали студенты самых разных научных сфер: философии, юриспруденции, филологии, экономики, педагогики, медицины и т.д. Это развеяло миф, что философией интересуется очень узкий круг людей. Философия сегодня — предмет изучения для молодежи, которая не боится искать ответы на глобальные запросы этого мира", — отметил исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин, слова которого приводятся в пресс-релизе.Демин также подчеркнул важность олимпиады этого года и лично пригласил студентов к участию в мероприятии."Уверен, что итогом нашей олимпиады станут новые научные смыслы, и мы услышим голос нового поколения, в чьих руках и будет сосредоточено будущее. Я приглашаю всех талантливых студентов принять участие в Международной олимпиаде по философии на родине величайшего мыслителя — Иммануила Канта, которому в этом году исполнилось триста лет", — заявил он.Конкурсантам предстоит пройти два этапа: в первом (дистанционном) туре, который состоится 20 сентября, студенты напишут эссе по одной из шести тем, посвященных Канту и его учению; в ноябре 50 победителей первого этапа примут участие в очном, итоговом туре, который состоится в Калининграде на площадке Балтийского федерального университета (БФУ) им Канта.В оргкомитете отметили, что участие в олимпиаде является бесплатным, а проезд и проживание для победителей первого этапа обеспечивается за счет организаторов мероприятия. Молодые люди, показавшие самые высокие результаты, получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру на философские направления подготовки в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победителей и призеров наградят ценными призами.Принять участие в состязаниях смогут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, причем любых направлений подготовки. На данный момент для участия в олимпиаде зарегистрировались 535 студентов из 18 стран мира: Армении, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Индии, Ирана, Испании, Казахстана, Кипра, Китая, Молдавии, России, Судана, Туркменистана, Узбекистана и Франции.Пройти регистрацию можно на сайте БФУ им. И. Канта до 19 сентября. Подведение итогов финала и объявление победителей олимпиады пройдет на торжественной церемонии 29 ноября.Организаторами мероприятия выступают Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова при поддержке министерства науки и высшего образования России.

https://na.ria.ru/20211018/bfu-kant-1754703688.html

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общество, россия, калининград, иммануил кант, балтийский федеральный университет, армения, сн_образование, социальный навигатор, мгу имени м. в. ломоносова