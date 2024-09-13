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Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием
Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием - РИА Новости, 13.09.2024
Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием
Канада поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием Запада, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:15
2024-09-13T19:15
2024-09-13T19:32
специальная военная операция на украине
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канада
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Канада поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием Запада, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо."Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру и, главным образом, убивать невинных мирных жителей в этой несправедливой войне", - сказал Трюдо журналистам.По его словам, Оттава и её союзники однозначно дали понять, что Украина "должна одержать победу" в военном противостоянии с Москвой.
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Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием
Трюдо: Канада поддерживает снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием