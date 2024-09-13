https://ria.ru/20240913/kanada-1972602227.html

Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием

Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием - РИА Новости, 13.09.2024

Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием

Канада поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием Запада, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:15

2024-09-13T19:15

2024-09-13T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

канада

вооруженные силы украины

джастин трюдо

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100409/13/1004091364_0:507:1424:1308_1920x0_80_0_0_20496b6a13eb3bd41a99d156d4c1bb5e.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Канада поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием Запада, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо."Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру и, главным образом, убивать невинных мирных жителей в этой несправедливой войне", - сказал Трюдо журналистам.По его словам, Оттава и её союзники однозначно дали понять, что Украина "должна одержать победу" в военном противостоянии с Москвой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

канада

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, вооруженные силы украины, джастин трюдо, украина, россия