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Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 13.09.2024 (обновлено: 19:32 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/kanada-1972602227.html
Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием
Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием - РИА Новости, 13.09.2024
Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием
Канада поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием Запада, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:15
2024-09-13T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
канада
вооруженные силы украины
джастин трюдо
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Канада поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием Запада, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо."Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру и, главным образом, убивать невинных мирных жителей в этой несправедливой войне", - сказал Трюдо журналистам.По его словам, Оттава и её союзники однозначно дали понять, что Украина "должна одержать победу" в военном противостоянии с Москвой.
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в мире, канада, вооруженные силы украины, джастин трюдо, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Канада, Вооруженные силы Украины, Джастин Трюдо, Украина, Россия
Канада поддержала снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием

Трюдо: Канада поддерживает снятие запрета для ВСУ на удары дальнобойным оружием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Канада поддерживает инициативу о снятии запрета на нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием Запада, заявил в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо.
"Да, Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России разрушать украинскую гражданскую инфраструктуру и, главным образом, убивать невинных мирных жителей в этой несправедливой войне", - сказал Трюдо журналистам.
По его словам, Оттава и её союзники однозначно дали понять, что Украина "должна одержать победу" в военном противостоянии с Москвой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКанадаВооруженные силы УкраиныДжастин ТрюдоУкраинаРоссия
 
 
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