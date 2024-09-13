https://ria.ru/20240913/kampus-1972595145.html

Анохин: межвузовский кампус в Смоленске станет новой точкой притяжения

Анохин: межвузовский кампус в Смоленске станет новой точкой притяжения - РИА Новости, 13.09.2024

Анохин: межвузовский кампус в Смоленске станет новой точкой притяжения

Межвузовский кампус в Смоленске станет главной движущей силой в раскрытии научно-технического и экономического потенциала области и новой точкой притяжения... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:42

2024-09-13T18:42

2024-09-13T18:42

смоленская область

смоленск

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Межвузовский кампус в Смоленске станет главной движущей силой в раскрытии научно-технического и экономического потенциала области и новой точкой притяжения молодежи, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что в центре города будет создана инфраструктура для реализации потенциала активных и молодых людей, новая точка притяжения, которая поможет остановить их отток из региона. "Именно там найдут новое применение, выйдут на следующий виток развития навыки и знания, накопленные смоленскими вузами, предприятиями, бизнесом и другими организациями. С ходом реализации одного из наших главных проектов сегодня ознакомили заместителя председателя правительства России Дмитрия Николаевича Чернышенко. У кампуса будут три основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования и креативные индустрии", - написал губернатор. Глава региона добавил, что в основе кампуса будут компетенции и опыт передовых организаций в регионе: лаборатории СГМУ по изучению антимикробной резистентности, авиационного завода, СмолГУ, СГСХА, смоленских филиалов МЭИ и Финансового университета, ряда компаний. "Для развития в этих направлениях создаем новую базу – комфортную и инновационную среду для учебы, исследований и работы специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов. Вводим современные подходы к организации их общего труда. Для привлечения талантов организуем систему непрерывного образования, чтобы профессиональный путь начинался уже со школьной скамьи, а дальнейший рост квалификации не прекращался и после окончания вуза. Как итог получаем научно-технические проекты, двигающие вперёд экономику области и страны в целом", - отметил Анохин. На текущем этапе усилиями правительства области подготовлена необходимая градостроительная документация, выполнены геологические изыскания для определения мощности культурного слоя, подготовительные мероприятия по археологическим работам. Также разработано технологическое задание на проектирование и строительство. "Благодарю Дмитрия Николаевича и правительство России за участие и поддержку в реализации проекта, который станет основой для развития области на десятилетия вперед!" - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240905/turizm-1970883128.html

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смоленск

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смоленск, смоленская область, василий анохин