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Курс по истории Камчатки введут в школах региона - РИА Новости, 13.09.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
11:58 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kamchatka-1972471389.html
Курс по истории Камчатки введут в школах региона
Курс по истории Камчатки введут в школах региона - РИА Новости, 13.09.2024
Курс по истории Камчатки введут в школах региона
Курс по истории Камчатки введут в общеобразовательных учреждениях в регионе, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:58
2024-09-13T11:58
камчатский край
камчатка
владимир солодов
витус беринг
вторая мировая война (1939-1945)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Курс по истории Камчатки введут в общеобразовательных учреждениях в регионе, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира Солодова. "Хочу поддержать инициативу, с которой выступили преподаватели камчатского университета имени Витуса Беринга, – подготовить методическое пособие для учителей по теме истории Камчатки. Нужно, чтобы этот курс обязательно преподавали во всех школах нашего региона. Прошу краевое министерство образования, ответственных по муниципалитетам найти формат, в котором такое обучение будет встроено в школьную программу", — сказал Солодов. В этом году отмечается 170 лет со дня героической обороны Петропавловска, а в следующем году вся страна будет отмечать 80-летие победы во Второй мировой войне, точку в которой поставила знаменитая Курильская десантная операция. Её провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии.
https://ria.ru/20240913/kamchatka-1972471045.html
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камчатка, владимир солодов, витус беринг, вторая мировая война (1939-1945)
Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Витус Беринг, Вторая мировая война (1939-1945)

Курс по истории Камчатки введут в школах региона

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Курс по истории Камчатки введут в общеобразовательных учреждениях в регионе, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира Солодова.
"Хочу поддержать инициативу, с которой выступили преподаватели камчатского университета имени Витуса Беринга, – подготовить методическое пособие для учителей по теме истории Камчатки. Нужно, чтобы этот курс обязательно преподавали во всех школах нашего региона. Прошу краевое министерство образования, ответственных по муниципалитетам найти формат, в котором такое обучение будет встроено в школьную программу", — сказал Солодов.
В этом году отмечается 170 лет со дня героической обороны Петропавловска, а в следующем году вся страна будет отмечать 80-летие победы во Второй мировой войне, точку в которой поставила знаменитая Курильская десантная операция. Её провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Камчатский крайКамчаткаВладимир СолодовВитус БерингВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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