Курс по истории Камчатки введут в школах региона
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Курс по истории Камчатки введут в общеобразовательных учреждениях в регионе, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира Солодова.
"Хочу поддержать инициативу, с которой выступили преподаватели камчатского университета имени Витуса Беринга, – подготовить методическое пособие для учителей по теме истории Камчатки. Нужно, чтобы этот курс обязательно преподавали во всех школах нашего региона. Прошу краевое министерство образования, ответственных по муниципалитетам найти формат, в котором такое обучение будет встроено в школьную программу", — сказал Солодов.
В этом году отмечается 170 лет со дня героической обороны Петропавловска, а в следующем году вся страна будет отмечать 80-летие победы во Второй мировой войне, точку в которой поставила знаменитая Курильская десантная операция. Её провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии.
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