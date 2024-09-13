https://ria.ru/20240913/kamchatka-1972471389.html

Курс по истории Камчатки введут в школах региона

Курс по истории Камчатки введут в школах региона - РИА Новости, 13.09.2024

Курс по истории Камчатки введут в школах региона

Курс по истории Камчатки введут в общеобразовательных учреждениях в регионе, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:58

2024-09-13T11:58

2024-09-13T11:58

камчатский край

камчатка

владимир солодов

витус беринг

вторая мировая война (1939-1945)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Курс по истории Камчатки введут в общеобразовательных учреждениях в регионе, сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на губернатора Владимира Солодова. "Хочу поддержать инициативу, с которой выступили преподаватели камчатского университета имени Витуса Беринга, – подготовить методическое пособие для учителей по теме истории Камчатки. Нужно, чтобы этот курс обязательно преподавали во всех школах нашего региона. Прошу краевое министерство образования, ответственных по муниципалитетам найти формат, в котором такое обучение будет встроено в школьную программу", — сказал Солодов. В этом году отмечается 170 лет со дня героической обороны Петропавловска, а в следующем году вся страна будет отмечать 80-летие победы во Второй мировой войне, точку в которой поставила знаменитая Курильская десантная операция. Её провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии.

https://ria.ru/20240913/kamchatka-1972471045.html

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камчатка, владимир солодов, витус беринг, вторая мировая война (1939-1945)