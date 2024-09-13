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Социальную карту выпустят для жителей Камчатки - РИА Новости, 13.09.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
11:57 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/kamchatka-1972471045.html
Социальную карту выпустят для жителей Камчатки
Социальную карту выпустят для жителей Камчатки - РИА Новости, 13.09.2024
Социальную карту выпустят для жителей Камчатки
"Социальную карту жителя Камчатки", дающую право на скидки в торговых сетях, намерены выпустить власти региона, сообщает пресс-служба правительства полуострова... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:57
2024-09-13T11:57
камчатский край
владимир солодов
камчатка
продукты
скидки
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. "Социальную карту жителя Камчатки", дающую право на скидки в торговых сетях, намерены выпустить власти региона, сообщает пресс-служба правительства полуострова со ссылкой на губернатора Владимира Солодова. "Думаю, что в 2025 году запустим "Социальную карту жителя Камчатки". Во многих регионах такие проекты есть. Нужно договориться с торговыми сетями, ввести единую систему скидок. Такая мера поддержки позволит населению получить в том числе дополнительную скидку на камчатскую рыбу", — сказал Солодов. Он напомнил, что подобный опыт у властей региона уже есть. Система скидок вводилась в 2022 году для некоторых категорий граждан, чтобы поддержать их во время резкого колебания цен на продовольствие. Кроме того, к новому году в регионе должен начать работу крупный тепличный комплекс. По проекту, он должен будет закрыть половину потребности региона в огурцах и помидорах и таким образом позволить снизить цены на эти товары. Сейчас основной объем этих овощей завозится из других регионов и стран.
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владимир солодов, камчатка, продукты, скидки
Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатка, Продукты, Скидки

Социальную карту выпустят для жителей Камчатки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. "Социальную карту жителя Камчатки", дающую право на скидки в торговых сетях, намерены выпустить власти региона, сообщает пресс-служба правительства полуострова со ссылкой на губернатора Владимира Солодова.
"Думаю, что в 2025 году запустим "Социальную карту жителя Камчатки". Во многих регионах такие проекты есть. Нужно договориться с торговыми сетями, ввести единую систему скидок. Такая мера поддержки позволит населению получить в том числе дополнительную скидку на камчатскую рыбу", — сказал Солодов.
Он напомнил, что подобный опыт у властей региона уже есть. Система скидок вводилась в 2022 году для некоторых категорий граждан, чтобы поддержать их во время резкого колебания цен на продовольствие.
Кроме того, к новому году в регионе должен начать работу крупный тепличный комплекс. По проекту, он должен будет закрыть половину потребности региона в огурцах и помидорах и таким образом позволить снизить цены на эти товары. Сейчас основной объем этих овощей завозится из других регионов и стран.
Вид на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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