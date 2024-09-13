https://ria.ru/20240913/izyatie-1972407891.html
У главы РДК* Капустина обнаружили и изъяли оружие в Москве
У главы РДК* Капустина обнаружили и изъяли оружие в Москве - РИА Новости, 13.09.2024
У главы РДК* Капустина обнаружили и изъяли оружие в Москве
Два вида оружия изъяли у главаря запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно осужденного в России за... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:41
2024-09-13T01:41
2024-09-13T01:41
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два вида оружия изъяли у главаря запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Указано, что срок действия разрешения на оружие ограниченного поражения Streamer и охотничьего ружья Mossberg 500a истекли в августе 2021 года. В связи с выявленным фактом нарушения правил хранения оружия и патронов к нему в сентябре 2022 года оно было временно изъято и помещено на ответственное хранение в одну из дежурных частей отдела МВД России. Таким образом, право Капустина** на хранение и ношение оружия стало ограничено. В документах уточняется, что Капустину** направляли предписание об устрашении нарушений российского законодательства с предложением решить вопрос о продлении сроков действия разрешения на хранение и ношение оружия либо об обращении с соответствующим заявлением о его (оружия) отчуждении, но тот не отреагировал и не предоставил необходимый пакет документов. Ранее, как стало известно РИА Новости, суд лишил Капустина** прав на московскую квартиру. Главарь РДК* Денис Капустин в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева, который пытался отвергать обвинения в сотрудничестве с РДК*.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
https://ria.ru/20240829/terakt-1969115541.html
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киев, россия, происшествия, украина
Киев, Россия, Происшествия, Украина
У главы РДК* Капустина обнаружили и изъяли оружие в Москве
У заочно осужденного главаря РДК Капустина изъяли два вида оружия в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два вида оружия изъяли у главаря запрещенного в РФ террористического "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Указано, что срок действия разрешения на оружие ограниченного поражения Streamer и охотничьего ружья Mossberg 500a истекли в августе 2021 года. В связи с выявленным фактом нарушения правил хранения оружия и патронов к нему в сентябре 2022 года оно было временно изъято и помещено на ответственное хранение в одну из дежурных частей отдела МВД России. Таким образом, право Капустина** на хранение и ношение оружия стало ограничено.
В документах уточняется, что Капустину** направляли предписание об устрашении нарушений российского законодательства с предложением решить вопрос о продлении сроков действия разрешения на хранение и ношение оружия либо об обращении с соответствующим заявлением о его (оружия) отчуждении, но тот не отреагировал и не предоставил необходимый пакет документов.
Ранее, как стало известно РИА Новости, суд лишил Капустина** прав на московскую квартиру.
Главарь РДК* Денис Капустин в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева
, который пытался отвергать обвинения в сотрудничестве с РДК*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.