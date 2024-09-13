https://ria.ru/20240913/istrebiteli-1972626268.html
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35 - РИА Новости, 13.09.2024
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35
Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 миллиарда долларов,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:18
2024-09-13T22:18
2024-09-13T22:18
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 7,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении. Отмечается, что правительство Румынии намерено приобрести 32 истребителя F-35A Lightning II и 33 двигателя к ним, включая один запасной.
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в мире, румыния, сша, министерство обороны сша, f-35
В мире, Румыния, США, Министерство обороны США, F-35
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35
Пентагон одобрил продажу Румынии истребителей F-35 на 7,2 миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 7,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении.
Отмечается, что правительство Румынии намерено приобрести 32 истребителя F-35A Lightning II и 33 двигателя к ним, включая один запасной.