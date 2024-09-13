Рейтинг@Mail.ru
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35 - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/istrebiteli-1972626268.html
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35 - РИА Новости, 13.09.2024
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35
Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 миллиарда долларов,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:18
2024-09-13T22:18
в мире
румыния
сша
министерство обороны сша
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896929654_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_598a65b7b34943a823b6773b591b280a.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 7,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении. Отмечается, что правительство Румынии намерено приобрести 32 истребителя F-35A Lightning II и 33 двигателя к ним, включая один запасной.
https://ria.ru/20240913/pilot-1972626045.html
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896929654_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_b026b424132f2eafbaff4f86f284210d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, министерство обороны сша, f-35
В мире, Румыния, США, Министерство обороны США, F-35
США одобрили продажу Румынии истребителей F-35

Пентагон одобрил продажу Румынии истребителей F-35 на 7,2 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGOСамолет F-35B США
Самолет F-35B США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGO
Самолет F-35B США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 7,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении.
Отмечается, что правительство Румынии намерено приобрести 32 истребителя F-35A Lightning II и 33 двигателя к ним, включая один запасной.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Румыния взяла на себя обучение украинского пилота на F-16, пишут СМИ
Вчера, 22:17
 
В миреРумынияСШАМинистерство обороны СШАF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала