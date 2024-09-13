https://ria.ru/20240913/intervyu-1972629311.html

Журналист WSJ Гершкович попросил интервью у Путина, утверждает Блинкен

Журналист WSJ Гершкович попросил интервью у Путина, утверждает Блинкен - РИА Новости, 13.09.2024

Журналист WSJ Гершкович попросил интервью у Путина, утверждает Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что журналист американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович рассказал ему, что на выходе из... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:36

2024-09-13T22:36

2024-09-13T22:40

россия

сша

германия

эван гершкович

владимир путин

энтони блинкен

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что журналист американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович рассказал ему, что на выходе из российской тюрьмы якобы запросил интервью у президента России Владимира Путина. "У меня была возможность пообщаться с Эваном Гершковичем… И я продолжаю возвращаться к факту, что Эван всегда в работе, даже когда Россия заставила его заполнить форму, перед тем как его отпустили, он в ней попросил интервью с Владимиром Путиным", - заявил Блинкен на пресс-конференции. В понедельник Кремль заявил, что пока не видит повода для того, чтобы президент России давал интервью зарубежной прессе, в том числе Эвану Гершковичу. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента.

https://ria.ru/20240802/wsj-1963649017.html

https://ria.ru/20240802/putin-1963657055.html

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