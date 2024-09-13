https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972547592.html

Глава Центробанка объяснила необходимость снижения уровня инфляции

Глава Центробанка объяснила необходимость снижения уровня инфляции - РИА Новости, 13.09.2024

Глава Центробанка объяснила необходимость снижения уровня инфляции

Снижение уровня инфляции именно до уровня в 4% необходимо для того, чтобы защитить сбережения граждан от обесценения, обеспечить доступность долгосрочных... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:01

2024-09-13T16:01

2024-09-13T16:01

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Снижение уровня инфляции именно до уровня в 4% необходимо для того, чтобы защитить сбережения граждан от обесценения, обеспечить доступность долгосрочных кредитов и не дать обесцениться рублю, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Почему так важно вернуться к 4%, а не смириться с 6%-8%? Во первых, для того, чтобы гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения", - заявила Набиуллина. Во-вторых, долгосрочные кредиты будут доступны только при низкой инфляции, отметила она. "При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заемщиков, так как в цены включается инфляционная составляющая", - объяснила глава ЦБ. Кроме того, если инфляция в России выше, чем в странах, являющихся основными торговыми партнерами, рубль постоянно слабеет. Также высокая инфляция означает более высокую волатильность цен, а "чем выше инфляция, тем сложнее ей управлять", отметила Набиуллина. "Если мы согласимся с темпами роста цен в 6-8%, то риски перехода инфляции в двузначную область значительно возрастут. Тогда вернуть ее под контроль будет сложнее и дороже для общества", - обратила она внимание. "Поэтому Банк России будет делать все возможное, чтобы снизить инфляцию до 4% в следующем году. ... Для этого мы готовы сохранять денежно кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется, мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - заключила Набиуллина.

https://ria.ru/20240730/inflyatsiya-1962935648.html

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)