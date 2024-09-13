https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972547288.html

ЦБ с большой вероятностью пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год

ЦБ с большой вероятностью пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год - РИА Новости, 13.09.2024

ЦБ с большой вероятностью пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год

Банк России с большой вероятностью повысит прогноз инфляции на 2024 год за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:00

2024-09-13T16:00

2024-09-13T16:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк России с большой вероятностью повысит прогноз инфляции на 2024 год за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Что касается пересмотра прогноза по инфляции, я сейчас не буду называть цифры, потому что мы прогноз пересмотрим в октябре. Но с большой вероятностью он будет выше верхней границы того прогноза, который мы давали в июле. Напомню, мы давали 6,5-7%", - сказала Набиуллина. ЦБ РФ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В нынешнем году ЦБ впервые повысил ключевую ставку 26 июля - на 2 процентных пункта, до 18% годовых, а 13 сентября - еще на 1 процентный пункт, до 19%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)