https://ria.ru/20240913/imam-1972612896.html

Курский имам рассказал об эвакуации пожилых людей из Новосотницкого

Курский имам рассказал об эвакуации пожилых людей из Новосотницкого - РИА Новости, 13.09.2024

Курский имам рассказал об эвакуации пожилых людей из Новосотницкого

Председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса хаджи Салимсултанов... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:24

2024-09-13T20:24

2024-09-13T20:24

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель МРОМ "Рассвет" города Курск при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Иса хаджи Салимсултанов рассказал РИА Новости, что волонтерам мусульманской общины Курска удалось эвакуировать из обстреливаемого Новосотницкого пожилых жителей: двух мужчин и женщину. "Бабушку мы забрали из поселка Новосотницкий. Она очень переживала за дом, что оставляет его без своего присмотра. Наотрез отказывалась ехать, пока мы не покормим всех кур и не соберем яйца. После выполнения этой миссии бабушка согласилась поехать в безопасное место, где мы передали её родному племяннику. Также вместе с бабушкой нам удалось вывести еще двух дедушек из соседних домов", – рассказал РИА Новости имам. Ранее он сообщил, что мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест и подвозит гуманитарную помощь, реагируя на поступающие просьбы. Имам добавил, что в команде, которая помогает доставлять гумпомощь и вывозить жителей из опасных районов - люди разных вероисповеданий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины