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Хуситы начали переброску отрядов в Сирию, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2024
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20:25 13.09.2024 (обновлено: 22:23 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/husity-1972613065.html
Хуситы начали переброску отрядов в Сирию, сообщил источник
Хуситы начали переброску отрядов в Сирию, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2024
Хуситы начали переброску отрядов в Сирию, сообщил источник
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) начало переброску своих военизированных отрядов в Сирию, чтобы противостоять Израилю, сообщил РИА Новости осведомленный РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:25
2024-09-13T22:23
в мире
сирия
израиль
иордания
ансар алла
василий небензя
красное море
оон
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КАИР, 13 сен - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) начало переброску своих военизированных отрядов в Сирию, чтобы противостоять Израилю, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Силы численностью в бригаду, относящиеся к "Ансар Алла", были переброшены в Сирию через Иорданию малыми группами", - рассказал источник.По словам собеседника агентства, переброшенные в Сирию силы хуситов являются наиболее технически оснащенными и лучше всего подготовленными для ведения атакующих действий на территории израильских поселений. Задействованные бойцы обучены управлению броне техникой, способны работать с артиллерией и БПЛА.В своем последнем заявлении в минувший четверг лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси пообещал, что йеменское движение сопротивления в ближайшее время удивит Израиль и США своими наземными операциями так же, как застало их врасплох своими операциями в Красном море. Он грозил расширением операций на суше как против Израиля, так и против поддерживающих его западных стран.Постпред России при ООН Василий Небензя в конце июля отмечал в своем заявлении, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" привыкло к "языку силы", а стремление Израиля к эскалации обстановки лишь раззадорит хуситов. Как напомнил российский дипломат, движение напрямую увязывает прекращение своих действий с "прекращением израильской бойни в Газе", в чем требование хуситов совпадает с требованием Совбеза ООН.В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
https://ria.ru/20240913/konflikt-1915630213.html
сирия
израиль
иордания
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в мире, сирия, израиль, иордания, ансар алла, василий небензя, красное море, оон
В мире, Сирия, Израиль, Иордания, Ансар Алла, Василий Небензя, Красное море, ООН
Хуситы начали переброску отрядов в Сирию, сообщил источник

Хуситы начали переброску военных отрядов в Сирию для противостояния Израилю

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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КАИР, 13 сен - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) начало переброску своих военизированных отрядов в Сирию, чтобы противостоять Израилю, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Силы численностью в бригаду, относящиеся к "Ансар Алла", были переброшены в Сирию через Иорданию малыми группами", - рассказал источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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По словам собеседника агентства, переброшенные в Сирию силы хуситов являются наиболее технически оснащенными и лучше всего подготовленными для ведения атакующих действий на территории израильских поселений. Задействованные бойцы обучены управлению броне техникой, способны работать с артиллерией и БПЛА.
В своем последнем заявлении в минувший четверг лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси пообещал, что йеменское движение сопротивления в ближайшее время удивит Израиль и США своими наземными операциями так же, как застало их врасплох своими операциями в Красном море. Он грозил расширением операций на суше как против Израиля, так и против поддерживающих его западных стран.
Постпред России при ООН Василий Небензя в конце июля отмечал в своем заявлении, что правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" привыкло к "языку силы", а стремление Израиля к эскалации обстановки лишь раззадорит хуситов. Как напомнил российский дипломат, движение напрямую увязывает прекращение своих действий с "прекращением израильской бойни в Газе", в чем требование хуситов совпадает с требованием Совбеза ООН.
В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
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