https://ria.ru/20240913/gumpomosch-1972479588.html

Еврейская община направила жителям Курска гумпомощь

Еврейская община направила жителям Курска гумпомощь - РИА Новости, 13.09.2024

Еврейская община направила жителям Курска гумпомощь

Федерация еврейских общин России перед наступлением холодов направила жителям Курска партию гумпомощи, в которую вошли теплые вещи и нагревательные приборы,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:22

2024-09-13T12:22

2024-09-13T12:22

религия

курск

россия

липецкая область

федерация еврейских общин россии

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227151_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_fc3fb9e71bde101d45b376cc57c937ea.jpg

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Федерация еврейских общин России перед наступлением холодов направила жителям Курска партию гумпомощи, в которую вошли теплые вещи и нагревательные приборы, следует из сообщения пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР). "Еврейская община направила вторую партию гуманитарной помощи жителям Курска. В преддверии осеннего и зимнего сезона община закупила генераторы и водонагреватели, микроволновые печи, складные кровати, продукты и теплые вещи. Община надеется, что собранные вещи позволят создать более комфортные условия для граждан, эвакуированных из регионов курской области и находящихся в пунктах временного размещения", - сказано в сообщении. Отмечается, что инициативу ФЕОР поддержало правительство Липецкой области, "благодаря которому была организована доставка груза в Курск", также содействие оказал общественный фонд "Родной дом".

https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972289900.html

курск

россия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

курск, россия, липецкая область, федерация еврейских общин россии, религия