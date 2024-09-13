Еврейская община направила жителям Курска гумпомощь
ФЕОР направила жителям Курска гумпомощь для подготовки к холодам
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Федерация еврейских общин России перед наступлением холодов направила жителям Курска партию гумпомощи, в которую вошли теплые вещи и нагревательные приборы, следует из сообщения пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
"Еврейская община направила вторую партию гуманитарной помощи жителям Курска. В преддверии осеннего и зимнего сезона община закупила генераторы и водонагреватели, микроволновые печи, складные кровати, продукты и теплые вещи. Община надеется, что собранные вещи позволят создать более комфортные условия для граждан, эвакуированных из регионов курской области и находящихся в пунктах временного размещения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инициативу ФЕОР поддержало правительство Липецкой области, "благодаря которому была организована доставка груза в Курск", также содействие оказал общественный фонд "Родной дом".
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