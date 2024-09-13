https://ria.ru/20240913/gruziya-1972450911.html

В Грузии ожидают вмешательство в осенние выборы извне

В Грузии ожидают вмешательство в осенние выборы извне - РИА Новости, 13.09.2024

В Грузии ожидают вмешательство в осенние выборы извне

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что осенние парламентские выборы в стране пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, но у России нет РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:40

2024-09-13T10:40

2024-09-13T10:40

грузия

россия

ираклий кобахидзе

в мире

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ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что осенние парламентские выборы в стране пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, но у России нет таких ресурсов."У РФ нет ресурса, чтобы оказать существенное давление на избирательный процесс в Грузии. В целом очень жаль, что эти выборы пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, что является грубым нарушением избирательных принципов. Вы слышали угрозы, шантаж, и все по причине того, что мы не открыли второй фронт в Грузии",- заявил премьер на брифинге.На вопрос о том, что подразумевается под ресурсами, Кобахидзе ответил, что "это ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и так далее".Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

https://ria.ru/20240910/kurskaya-1971748669.html

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грузия, россия, ираклий кобахидзе, в мире