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В Грузии ожидают вмешательство в осенние выборы извне
В Грузии ожидают вмешательство в осенние выборы извне - РИА Новости, 13.09.2024
В Грузии ожидают вмешательство в осенние выборы извне
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что осенние парламентские выборы в стране пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, но у России нет РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:40
2024-09-13T10:40
2024-09-13T10:40
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ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что осенние парламентские выборы в стране пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, но у России нет таких ресурсов."У РФ нет ресурса, чтобы оказать существенное давление на избирательный процесс в Грузии. В целом очень жаль, что эти выборы пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, что является грубым нарушением избирательных принципов. Вы слышали угрозы, шантаж, и все по причине того, что мы не открыли второй фронт в Грузии",- заявил премьер на брифинге.На вопрос о том, что подразумевается под ресурсами, Кобахидзе ответил, что "это ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и так далее".Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
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грузия, россия, ираклий кобахидзе, в мире
Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, В мире
В Грузии ожидают вмешательство в осенние выборы извне
Кобахидзе: выборы пройдут на фоне вмешательства извне, при этом не со стороны РФ
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что осенние парламентские выборы в стране пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, но у России нет таких ресурсов.
"У РФ нет ресурса, чтобы оказать существенное давление на избирательный процесс в Грузии. В целом очень жаль, что эти выборы пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, что является грубым нарушением избирательных принципов. Вы слышали угрозы, шантаж, и все по причине того, что мы не открыли второй фронт в Грузии",- заявил премьер на брифинге.
На вопрос о том, что подразумевается под ресурсами, Кобахидзе ответил, что "это ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и так далее".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.