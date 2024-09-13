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В Госдуме рассмотрят проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
В Госдуме рассмотрят проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 13.09.2024
В Госдуме рассмотрят проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
Комитет Госдумы по делам СНГ включил в примерную программу на ноябрь рассмотрение законопроекта о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ, следует... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:10
2024-09-13T14:10
2024-09-13T14:23
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ включил в примерную программу на ноябрь рассмотрение законопроекта о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ, следует из решения комитета. "Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2024 года (ноябрь) в части программы законопроектной работы комитета", - сказано в документе. Ранее группа депутатов ГД от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в палате готовят такую инициативу, по его словам, большинство депутатов её поддержат. Лидер думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев ранее сообщал, что законопроект заслуживает особого внимания, поскольку "это запрос избирателей". -0-
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россия, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, владимир васильев, госдума рф, снг, лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Владимир Васильев, Госдума РФ, СНГ, ЛДПР
В Госдуме рассмотрят проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
В ГД в ноябре рассмотрят проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи