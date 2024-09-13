https://ria.ru/20240913/glyuten-1972437915.html
Российские ученые создали прототип лекарства от непереносимости глютена
Российские ученые создали прототип лекарства от непереносимости глютена - РИА Новости, 13.09.2024
Российские ученые создали прототип лекарства от непереносимости глютена
Российские ученые с помощью нейросети разработали прототип лекарства от непереносимости глютена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:37
2024-09-13T09:37
2024-09-13T14:55
технологии
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воз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские ученые с помощью нейросети разработали прототип лекарства от непереносимости глютена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ). Целиакия (непереносимость глютена) - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний пищеварительной системы. По данным ВОЗ, примерно 1% населения планеты (около 75 миллионов человек) страдает от этого недуга. Современные методы разработки лекарств зачастую включают стадию компьютерного анализа, так называемого компьютерного докинга, решающее значение для него играет качество трехмерной структуры изучаемой молекулы-мишени, на которую должен действовать будущий новый препарат. В ходе исследования сотрудникам МФТИ с помощью нейросети AlphaFold удалось получить полную 3D-модель атомарного разрешения тканевой трансглутаминазы (tTG) — фермента, который играет ведущую роль в возникновении целиакии. Помимо этого, с помощью компьютерного скрининга они создали библиотеку новых потенциальных ингибиторов (блокаторов) этого фермента. Работа выполнена совместно учеными из МФТИ, МГУ имени Ломоносова, биотехнологического университета "Росбиотех" и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.
https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html
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технологии, дубна, россия, московский физико-технический институт, воз, объединенный институт ядерных исследований
Технологии, Дубна, Россия, Московский физико-технический институт, ВОЗ, Объединенный институт ядерных исследований
Российские ученые создали прототип лекарства от непереносимости глютена
Российские ученые создали прототип лекарства от целиакии с помощью нейросети