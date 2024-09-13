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Гладков рассказал об обеспечении белгородских больниц генераторами - РИА Новости, 13.09.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
12:46 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/gladkov-1972487178.html
Гладков рассказал об обеспечении белгородских больниц генераторами
Гладков рассказал об обеспечении белгородских больниц генераторами - РИА Новости, 13.09.2024
Гладков рассказал об обеспечении белгородских больниц генераторами
В лечебные учреждения Белгородской области поступили 150 генераторов, в ближайшее время поступит еще 100 единиц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:46
2024-09-13T12:46
белгородская область
вячеслав гладков
медучреждения
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БЕЛГОРОД, 13 сен – РИА Новости. В лечебные учреждения Белгородской области поступили 150 генераторов, в ближайшее время поступит еще 100 единиц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Продолжаем готовиться к зиме. Я уже рассказывал о том, что мы приняли решение закупить дополнительную, резервную генерацию для наших лечебных учреждений. Сто пятьдесят генераторов, которые были оплачены, уже поступили, 100 – ещё ждём. Сразу же постараемся начать их установку, буду держать это на личном контроле", – подчеркнул Гладков. Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в августе было принято решение о дополнительной поставке генераторов в медицинские учреждения области в количестве 250 штук. Всего же в муниципалитеты региона будут закуплены 2,2 тысячи дизельных и бензиновых генераторов. При чрезвычайных ситуациях они помогут обеспечить жителей электроэнергией.
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вячеслав гладков, медучреждения
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Медучреждения

Гладков рассказал об обеспечении белгородских больниц генераторами

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкКоридор городской больницы №2 Белгорода
Коридор городской больницы №2 Белгорода - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Коридор городской больницы №2 Белгорода
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БЕЛГОРОД, 13 сен – РИА Новости. В лечебные учреждения Белгородской области поступили 150 генераторов, в ближайшее время поступит еще 100 единиц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
"Продолжаем готовиться к зиме. Я уже рассказывал о том, что мы приняли решение закупить дополнительную, резервную генерацию для наших лечебных учреждений. Сто пятьдесят генераторов, которые были оплачены, уже поступили, 100 – ещё ждём. Сразу же постараемся начать их установку, буду держать это на личном контроле", – подчеркнул Гладков.
Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в августе было принято решение о дополнительной поставке генераторов в медицинские учреждения области в количестве 250 штук. Всего же в муниципалитеты региона будут закуплены 2,2 тысячи дизельных и бензиновых генераторов. При чрезвычайных ситуациях они помогут обеспечить жителей электроэнергией.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Белгородская областьВячеслав ГладковМедучреждения
 
 
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