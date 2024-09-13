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В ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам ракет Taurus Украине - РИА Новости, 13.09.2024
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13:51 13.09.2024 (обновлено: 14:11 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/germaniya-1972506907.html
В ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам ракет Taurus Украине
В ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам ракет Taurus Украине - РИА Новости, 13.09.2024
В ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам ракет Taurus Украине
Обсуждения США и Британией решения о возможности ударов вглубь РФ не касаются оружия ФРГ, решение канцлера Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus Киеву остается РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:51
2024-09-13T14:11
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Обсуждения США и Британией решения о возможности ударов вглубь РФ не касаются оружия ФРГ, решение канцлера Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus Киеву остается неизменным, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ."Спекуляции, о которых идет речь, касаются оружия, которое мы вообще не поставляли, и поэтому никаких изменений не требуется", - заявил Хебештрайт журналистам на брифинге кабмина.Он подчеркнул, что позиция правительства ФРГ не изменилась с тех пор, как оно дало добро на ограниченное применение немецкого оружия вглубь российской территории близ Харьковской области.Также, по словам Хебештрайта, ничего не меняется и относительно позиции по непоставкам ракет Taurus Украине."Федеральный канцлер очень решителен в этом вопросе, и я не вижу никаких изменений в его мнении", - подчеркнул он.Представитель правительства добавил, что Берлин принял к сведению высказывания президента РФ Владимира Путина о данной теме.Ранее Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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в мире, германия, сша, россия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Германия, США, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
В ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам ракет Taurus Украине

Правительство ФРГ: речи о поставках Украине ракет Taurus не идет

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Обсуждения США и Британией решения о возможности ударов вглубь РФ не касаются оружия ФРГ, решение канцлера Олафа Шольца о непоставке ракет Taurus Киеву остается неизменным, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ.
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"Спекуляции, о которых идет речь, касаются оружия, которое мы вообще не поставляли, и поэтому никаких изменений не требуется", - заявил Хебештрайт журналистам на брифинге кабмина.
Он подчеркнул, что позиция правительства ФРГ не изменилась с тех пор, как оно дало добро на ограниченное применение немецкого оружия вглубь российской территории близ Харьковской области.
Также, по словам Хебештрайта, ничего не меняется и относительно позиции по непоставкам ракет Taurus Украине.
"Федеральный канцлер очень решителен в этом вопросе, и я не вижу никаких изменений в его мнении", - подчеркнул он.
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Представитель правительства добавил, что Берлин принял к сведению высказывания президента РФ Владимира Путина о данной теме.
Ранее Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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