https://ria.ru/20240913/gaz-1972358096.html

"Пострадают миллионы". Против России затеяли масштабную аферу

"Пострадают миллионы". Против России затеяли масштабную аферу - РИА Новости, 13.09.2024

"Пострадают миллионы". Против России затеяли масштабную аферу

Молдавия все еще не признает огромный долг "Газпрому". Более двух лет Кишинев отделывался отговорками, а теперь и вовсе удивил. Голубое топливо тем временем... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:01

экономика

кишинев

молдавия

россия

газпром

молдовагаз

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Молдавия все еще не признает огромный долг "Газпрому". Более двух лет Кишинев отделывался отговорками, а теперь и вовсе удивил. Голубое топливо тем временем стабильно туда поступает. О перипетиях спора — в материале РИА Новости.Запутанная историяВ 2021 году российская сторона согласилась на очередное продление контракта — при условии выплаты задолженности в 700 с лишним миллионов долларов. В ответ Кишинев потребовал провести аудит и проверить сумму выплат с 27 августа 1991-го по 31 октября 2021 года, дабы "подтвердить этот долг".Счетная палата Молдавии оценила сумму задолженности в 590,8 миллиона долларов. Но этим дело не ограничилось — привлекли зарубежных экспертов. Специалисты из норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co пришли к выводу, что из 709 миллионов 400 не подлежат взысканию — "из-за истечения срока давности". А еще на 276 "недостает подтверждающих документов".В итоге власти объявили, что готовы выплатить только 8,6 миллиона долларов. Такой сумме удивились даже в "Молдовагазе". Председатель правления Вадим Чебан написал в телеграм-канале, что публично озвученная цифра вызывает недоумение, "в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами".В свою очередь, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов посчитал позицию "Молдовагаза" предвзятой, так как контрольный пакет акций компании принадлежит "Газпрому". Еще 35,3 процента — правительству республики.В конце 2023-го президент Майя Санду заявила, что власти готовы выплатить только девять миллионов долларов.Конфликт интересовСейчас власти констатировали тупик в переговорах и во всем винят Россию. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" якобы не включил предложения Кишинева в повестку обсуждений."Сейчас нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет. Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены (российским поставщиком), потому что не до этого сейчас", — сказал он.Аналитики сходятся во мнении, что требования Кишинева неправомерны."Молдавское правительство в вопросах погашения долга повело себя нечистоплотно. Какие с этими людьми могут быть конструктивные и содержательные переговоры? Аудит долга провели со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, "Газпром" его не акцептовал и ждет погашения долга", — поясняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков также считает позицию республики манипулятивной. "Они просто не хотят ничего отдавать и говорят, что ничего не должны. Нанятые компании даже не аудиторские, и исследование призвано просто обосновать нежелание Молдавии платить", — отмечает он.Эксперт напоминает: согласно условиям контракта, "Газпром" должен был прекратить экспорт топлива, тем не менее в страну ежедневно попадает по 5,7 миллиона кубометров газа. Вообще говоря, эти объемы предназначены отдельно для Приднестровья. Но есть нюанс: регион не может получить ресурс в обход кишиневского "Молдовагаза". Поэтому Тирасполь выменивает газ на электроэнергию. А недостающие объемы для Молдавии Кишинев через "Энергоком" выкупает на спотовом рынке.В результате страдают простые граждане: цены выросли в три-четыре раза — с 260 до 750-900 долларов за тысячу кубометров, сообщает Гривач. "Правый берег Молдавии традиционно потреблял около одного миллиарда кубометров в год. Сейчас из-за резкого роста цен спрос просел процентов на 30", — добавляет он.Есть нюансЭксперты считают, что вопрос обеспечения республики газом — политический. Поддержание поставок в Приднестровье сохраняет хрупкий мир и социальное спокойствие во всем регионе. "Так, большая часть газа для Тирасполя идет на производство электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая на две трети обеспечивает подконтрольную Кишиневу территорию", — говорит Гривач.Поэтому власти республики не препятствуют снабжению неподконтрольного региона. Более того, продумывают обходные пути на случай, если украинская сторона прекратит транзит."Молдавия не будет препятствовать поставкам газа "Газпромом" даже по истечении срока действия контракта с Украиной о транзите. С технической точки зрения возможна поставка природного газа в приднестровский регион по "Турецкому потоку", а затем по Трансбалканскому маршруту в режиме физического реверса", — сказал глава молдавского Минэнерго.Генеральный директор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора" ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова находит такую озабоченность закономерной: на карту поставлена энергетическая безопасность 2,5 миллиона человек.Что касается выплат, эксперты не ждут быстрого решения. Государственные долги всегда сложно взыскивать, их возврат больше зависит от конъюнктуры, чем от экономики. К тому же сейчас России сложно потребовать исполнения обязательств в западной юрисдикции. Но рано или поздно, уверены аналитики, это произойдет.

https://ria.ru/20240909/moldavija-1971712142.html

https://ria.ru/20240525/gaz-1948317929.html

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экономика, кишинев, молдавия, россия, газпром, молдовагаз