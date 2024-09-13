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Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных
Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных - РИА Новости, 13.09.2024
Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных
Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали жительницу города Рубежное, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:27
2024-09-13T12:27
2024-09-13T12:59
луганская народная республика
россия
рубежное
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали жительницу города Рубежное, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по российским военным, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."ФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей собирание и передачу врагу сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница города Рубежное по своей инициативе передала украинской стороне разведанные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск."Преступница задержана, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - заключили в УФСБ.
https://ria.ru/20240818/zaderzhanie-1966851879.html
луганская народная республика
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Задержание жительницы ЛНР, подозреваемой в передаче данных для ВСУ
В ЛНР задержали жительницу Рубежного, подозреваемую в передаче ВСУ данных для ракетных ударов по российским военным, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ.
2024-09-13T12:27
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луганская народная республика, россия, рубежное, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Луганская Народная Республика, Россия, Рубежное, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных
ФСБ: Жительницу ЛНР подозревают в передаче данных для ударов по ВС России