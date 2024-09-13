https://ria.ru/20240913/fsb-1972481347.html

Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных

Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных - РИА Новости, 13.09.2024

Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных

Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали жительницу города Рубежное, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:27

2024-09-13T12:27

2024-09-13T12:59

луганская народная республика

россия

рубежное

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали жительницу города Рубежное, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по российским военным, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."ФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей собирание и передачу врагу сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница города Рубежное по своей инициативе передала украинской стороне разведанные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск."Преступница задержана, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж". Ведется следствие", - заключили в УФСБ.

https://ria.ru/20240818/zaderzhanie-1966851879.html

луганская народная республика

россия

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Задержание жительницы ЛНР, подозреваемой в передаче данных для ВСУ В ЛНР задержали жительницу Рубежного, подозреваемую в передаче ВСУ данных для ракетных ударов по российским военным, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ. 2024-09-13T12:27 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганская народная республика, россия, рубежное, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф