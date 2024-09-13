https://ria.ru/20240913/fosagro-1972556209.html

Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро"

Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро" - РИА Новости, 13.09.2024

Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро"

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса "Фосагро" в рамках рабочей поездки в Вологодскую область,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:38

2024-09-13T16:38

2024-09-13T17:36

экономика

россия

вологодская область

дмитрий патрушев

фосагро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972572691_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_6bffedb0894dffc45c940935f339725b.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса "Фосагро" в рамках рабочей поездки в Вологодскую область, это предприятие лидирует по объемам выпуска комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений, сообщили в его пресс-службе. "В рамках рабочей поездки в Вологодскую область Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности Череповецкого химического комплекса ФосАгро... Череповецкое предприятие лидирует в России по объемам выпуска NPK-удобрений и занимает ведущие позиции в стране по производству аммиака и аммиачной селитры. Предприятия Группы в 4 регионах страны выпускают 58 марок удобрений, которые пользуются спросом в 100 странах мира", - сказано в релизе. Патрушев осмотрел энергоэффективный агрегат аммиака, фосфорный комплекс, а также комплекс биолого-химических очистных сооружений замкнутого цикла - он является одним из крупнейших промышленных очистных сооружений в России. Как уточняется в пресс-релизе, "Фосагро" на 80% обеспечивает себя электроэнергией собственной генерации, в том числе за счет ее выработки при утилизации отходящего тепла в производстве серной кислоты. Как отметили в пресс-службе аппарата вице-премьера, в компании большое внимание уделяют развитию культурного потенциала. "В интерактивно-познавательном центре "Зеленая планета" вице-премьера познакомили с возможностями современного мультимедийного комплекса. В завершении поездки Дмитрий Патрушев посетил Череповецкий химико-технологический колледж. Его ученики 70% учебного времени проводят в условиях реального, действующего производства и на специальных полигонах, где отрабатывают навыки будущей профессии", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240610/fosagro-1951856264.html

россия

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, вологодская область, дмитрий патрушев, фосагро