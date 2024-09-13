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Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро" - РИА Новости, 13.09.2024
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16:38 13.09.2024 (обновлено: 17:36 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/fosagro-1972556209.html
Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро"
Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро" - РИА Новости, 13.09.2024
Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро"
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса "Фосагро" в рамках рабочей поездки в Вологодскую область,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:38
2024-09-13T17:36
экономика
россия
вологодская область
дмитрий патрушев
фосагро
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса "Фосагро" в рамках рабочей поездки в Вологодскую область, это предприятие лидирует по объемам выпуска комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений, сообщили в его пресс-службе. "В рамках рабочей поездки в Вологодскую область Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности Череповецкого химического комплекса ФосАгро... Череповецкое предприятие лидирует в России по объемам выпуска NPK-удобрений и занимает ведущие позиции в стране по производству аммиака и аммиачной селитры. Предприятия Группы в 4 регионах страны выпускают 58 марок удобрений, которые пользуются спросом в 100 странах мира", - сказано в релизе. Патрушев осмотрел энергоэффективный агрегат аммиака, фосфорный комплекс, а также комплекс биолого-химических очистных сооружений замкнутого цикла - он является одним из крупнейших промышленных очистных сооружений в России. Как уточняется в пресс-релизе, "Фосагро" на 80% обеспечивает себя электроэнергией собственной генерации, в том числе за счет ее выработки при утилизации отходящего тепла в производстве серной кислоты. Как отметили в пресс-службе аппарата вице-премьера, в компании большое внимание уделяют развитию культурного потенциала. "В интерактивно-познавательном центре "Зеленая планета" вице-премьера познакомили с возможностями современного мультимедийного комплекса. В завершении поездки Дмитрий Патрушев посетил Череповецкий химико-технологический колледж. Его ученики 70% учебного времени проводят в условиях реального, действующего производства и на специальных полигонах, где отрабатывают навыки будущей профессии", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240610/fosagro-1951856264.html
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экономика, россия, вологодская область, дмитрий патрушев, фосагро
Экономика, Россия, Вологодская область, Дмитрий Патрушев, ФосАгро
Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро"

Патрушев оценил производственные мощности "ФосАгро" в Вологодской области

© Фото : Правительство РоссииДмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса "ФосАгро"
Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса ФосАгро - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Правительство России
Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса "ФосАгро"
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности череповецкого химического комплекса "Фосагро" в рамках рабочей поездки в Вологодскую область, это предприятие лидирует по объемам выпуска комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений, сообщили в его пресс-службе.
"В рамках рабочей поездки в Вологодскую область Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности Череповецкого химического комплекса ФосАгро... Череповецкое предприятие лидирует в России по объемам выпуска NPK-удобрений и занимает ведущие позиции в стране по производству аммиака и аммиачной селитры. Предприятия Группы в 4 регионах страны выпускают 58 марок удобрений, которые пользуются спросом в 100 странах мира", - сказано в релизе.
Патрушев осмотрел энергоэффективный агрегат аммиака, фосфорный комплекс, а также комплекс биолого-химических очистных сооружений замкнутого цикла - он является одним из крупнейших промышленных очистных сооружений в России. Как уточняется в пресс-релизе, "Фосагро" на 80% обеспечивает себя электроэнергией собственной генерации, в том числе за счет ее выработки при утилизации отходящего тепла в производстве серной кислоты.
Как отметили в пресс-службе аппарата вице-премьера, в компании большое внимание уделяют развитию культурного потенциала.
"В интерактивно-познавательном центре "Зеленая планета" вице-премьера познакомили с возможностями современного мультимедийного комплекса. В завершении поездки Дмитрий Патрушев посетил Череповецкий химико-технологический колледж. Его ученики 70% учебного времени проводят в условиях реального, действующего производства и на специальных полигонах, где отрабатывают навыки будущей профессии", - добавляется в сообщении.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку
10 июня, 07:35
 
ЭкономикаРоссияВологодская областьДмитрий ПатрушевФосАгро
 
 
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