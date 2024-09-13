https://ria.ru/20240913/forum-1972599281.html

Форум молодых историков Союзного государства открылся в Смоленске

Форум молодых историков Союзного государства открылся в Смоленске - РИА Новости, 13.09.2024

Форум молодых историков Союзного государства открылся в Смоленске

В рамках проведения ежегодного мероприятия Парламентского Собрания "Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в пятницу состоялось открытие первого Форума... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:04

2024-09-13T19:04

2024-09-13T19:05

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

смоленск

артем туров

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В рамках проведения ежегодного мероприятия Парламентского Собрания "Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" в пятницу состоялось открытие первого Форума молодых историков Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания (ПС) Союза Беларуси и России.От Парламентского Собрания в пленарном заседании приняли участие председатель комиссии ПС по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров и заместитель председателя Сергей Клишевич, член комиссии Дмитрий Басков и Ответственный секретарь ПС Сергей Стрельченко. Гостями мероприятия стали государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник и губернатор Смоленской области Василий Анохин.Форум собрал представителей министерств и ведомств, общественных объединений и молодежных организаций из Беларуси и России для обсуждения актуальных вопросов гражданско-патриотического воспитания, сохранения общей истории и противостояния фейковым новостям. Участники смогут обменяться опытом и идеями, направленными на укрепление культурных связей и развитие гуманитарного сотрудничества.В ходе мероприятия эксперты обсудят вызовы XXI века, с которыми сталкиваются обе страны, включая давление со стороны "коллективного Запада". Участники подтвердят важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и противостояния попыткам пересмотра истории.Известные историки и специалисты в области медиа поделятся своими взглядами на организацию совместной деятельности по защите информационного пространства от недружественного влияния.Программа форума включает пленарное заседание и работу четырех секций: "Пранк-журналистика: разоблачение двойных стандартов Запада в современной мировой политике"; "Единство советского народа в Великой Отечественной войне: историческая правда и современные вызовы"; "Создание единого учебника истории в Республике Беларусь и Российской Федерации. Значение события для государственной политики Беларуси и России, Союзного государства в целом" и "Информационные войны XXI века в контексте исторической политики".Перед началом мероприятия состоялась патриотическая акция "Свеча памяти", в рамках которой союзные парламентарии совместно с участниками фестиваля "Молодежь – за Союзное государство" и Форума молодых историков возложили цветы в Сквере Памяти Героев города Смоленска.С приветственными словами к молодежи обратились Артем Туров и Сергей Клишевич, а также депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Лукьянов, глава города Смоленска Александр Новиков и митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.Парламентское Собрание ежегодно, начиная с 2006 года, организует проведение мероприятия Союзного государства – фестиваль "Молодежь – за Союзное государство".Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" — это эффективная социально-культурная площадка для молодых людей, способствующая сближению молодежи Беларуси и России.

https://ria.ru/20240912/festival-1972391726.html

https://ria.ru/20240901/belorussija-1969819738.html

https://ria.ru/20240826/minsk-1968577108.html

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россия, смоленск, артем туров, союзное государство, дмитрий мезенцев, белоруссия