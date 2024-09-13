https://ria.ru/20240913/floty-1972426739.html

Два флота отработали удары по условному противнику в Баренцевом море

Два флота отработали удары по условному противнику в Баренцевом море - РИА Новости, 13.09.2024

Два флота отработали удары по условному противнику в Баренцевом море

Северный флот отработал ракетный удар по сложной мишенной позиции, а самолеты морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учений "Океан-2024" решили... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:41

2024-09-13T07:41

2024-09-13T07:41

безопасность

россия

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ил-38н

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Северный флот отработал ракетный удар по сложной мишенной позиции, а самолеты морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учений "Океан-2024" решили практические задачи по групповому поиску подводных лодок условного противника, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан – 2024" разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по сложной мишенной позиции, имитирующей быстроходные корабли условного противника в акватории Баренцева моря. Практические пуски противокорабельными ракетами выполнили ракетный крейсер "Маршал Устинов" из назначенного района Баренцева моря и боевой расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" из позиционного района на побережье Кольского полуострова", - говорится в сообщении. Отмечается, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил. Как сообщается, выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил обеспечил дальний противолодочный самолёт смешанного авиационного корпуса Северного флота Ту-142 "Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами "Вулкан" и "Оникс" на дальности более 200 и около180 километров соответственно. По данным объективного контроля, все цели были успешно поражены", - также добавляется в сообщении. Помимо этого, две пары дальних самолётов Ту-142 и две пары Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе СКШУ "Океан-2024" решали практические задачи по групповому поиску подводных лодок условного противника в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота. "В ходе этого эпизода учения силы "противника" обозначала одна из дизельных подводных лодок ТОФ. В ходе выполнения полетного задания экипажи противолодочных самолетов над акваторией Японского моря совершенствовали тактические приемы самостоятельного группового поиска и классификации подводных лодок, а также слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Экипажи самолётов Ил-38 и Ил-38Н осуществляли пилотирование на малых и предельно малых высотах над водной поверхностью и в прибрежной зоне", - говорится в сообщении. "В соответствии с планом подготовки ВС РФ соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году", - добавили в МО РФ. В Минобороны отметили, что в маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. Оборонное ведомство в качестве основных задач стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" обозначило проверку готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971880211.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971820216.html

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баренцево море

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безопасность, россия, баренцево море, ссср, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, ил-38, ил-38н