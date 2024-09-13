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Фестиваль электронной коммерции стартовал в Иванове - РИА Новости, 13.09.2024
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20:27 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/festival-1972613218.html
Фестиваль электронной коммерции стартовал в Иванове
Фестиваль электронной коммерции стартовал в Иванове - РИА Новости, 13.09.2024
Фестиваль электронной коммерции стартовал в Иванове
В Иванове стартовал федеральный фестиваль "E-com Сфера", двухдневный форум объединил экспертов в сфере онлайн-продаж и предпринимателей из разных регионов, в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:27
2024-09-13T20:27
ивановская область
россия
москва
станислав воскресенский
яндекс.маркет
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Иванове стартовал федеральный фестиваль "E-com Сфера", двухдневный форум объединил экспертов в сфере онлайн-продаж и предпринимателей из разных регионов, в том числе из Ивановской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.На открытии фестиваля участников поприветствовал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, он рассказал об успехах региональных предпринимателей в сфере онлайн-продаж."Добро пожаловать на землю очень трудолюбивых и талантливых людей, землю предпринимательства". Треть нашей экономики – это малый бизнес и индивидуальные предприниматели", – цитирует пресс-служба Воскресенского.Губернатор подчеркнул, что Ивановская область - центр легкой промышленности России, где производят 80% постельного белья и хлопчатобумажных тканей страны, 3/4 трикотажных тканей и свыше 60% спецодежды."Считаю, что наша страна так стойко проходит испытания, вызванные санкциями, благодаря именно предпринимателям. Наши ивановские предприниматели воспользовались вызовами, которые дала пандемия, а затем санкции тем, что открыли для себя возможности в онлайн-торговле. И сегодня Ивановская область в онлайн-торговле страны регион номер один, если вычесть две столицы - Москву и Санкт-Петербург", - отметил губернатор.Объем онлайн-продаж ивановских производителей на ведущих маркетплейсах в 2023 году превысил 100 миллиардов рублей, за восемь месяцев 2024 года уже составил свыше 90 миллиардов рублей, сказал Воскресенский.По итогам восьми месяцев 2024 года продажи ивановских компаний на крупнейших маркетплейсах составили 93,2 миллиарда рублей, что в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.Большую роль в развитии малого бизнеса играют меры господдержки. В частности, комплекс услуг по продвижению товаров на онлайн-торговых площадках оказывает ивановским предпринимателям центр "Мой бизнес". С 2021 года более 300 предприятий малого и среднего бизнеса Ивановской области получили поддержку в продвижении на ведущих отечественных маркетплейсах.Фестиваль организован российским маркетплейсом "Яндекс Маркет" при поддержке правительства Ивановской области.
https://ria.ru/20240911/kvantoriumy-1972168642.html
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ивановская область, россия, москва, станислав воскресенский, яндекс.маркет
Ивановская область, Россия, Москва, Станислав Воскресенский, Яндекс.Маркет
Фестиваль электронной коммерции стартовал в Иванове

Фестиваль электронной коммерции стартовал в Иванове

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкИваново
Иваново - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Иваново. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Иванове стартовал федеральный фестиваль "E-com Сфера", двухдневный форум объединил экспертов в сфере онлайн-продаж и предпринимателей из разных регионов, в том числе из Ивановской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На открытии фестиваля участников поприветствовал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, он рассказал об успехах региональных предпринимателей в сфере онлайн-продаж.
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"Добро пожаловать на землю очень трудолюбивых и талантливых людей, землю предпринимательства". Треть нашей экономики – это малый бизнес и индивидуальные предприниматели", – цитирует пресс-служба Воскресенского.
Губернатор подчеркнул, что Ивановская область - центр легкой промышленности России, где производят 80% постельного белья и хлопчатобумажных тканей страны, 3/4 трикотажных тканей и свыше 60% спецодежды.
"Считаю, что наша страна так стойко проходит испытания, вызванные санкциями, благодаря именно предпринимателям. Наши ивановские предприниматели воспользовались вызовами, которые дала пандемия, а затем санкции тем, что открыли для себя возможности в онлайн-торговле. И сегодня Ивановская область в онлайн-торговле страны регион номер один, если вычесть две столицы - Москву и Санкт-Петербург", - отметил губернатор.
Объем онлайн-продаж ивановских производителей на ведущих маркетплейсах в 2023 году превысил 100 миллиардов рублей, за восемь месяцев 2024 года уже составил свыше 90 миллиардов рублей, сказал Воскресенский.
По итогам восьми месяцев 2024 года продажи ивановских компаний на крупнейших маркетплейсах составили 93,2 миллиарда рублей, что в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Большую роль в развитии малого бизнеса играют меры господдержки. В частности, комплекс услуг по продвижению товаров на онлайн-торговых площадках оказывает ивановским предпринимателям центр "Мой бизнес". С 2021 года более 300 предприятий малого и среднего бизнеса Ивановской области получили поддержку в продвижении на ведущих отечественных маркетплейсах.
Фестиваль организован российским маркетплейсом "Яндекс Маркет" при поддержке правительства Ивановской области.
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