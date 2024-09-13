https://ria.ru/20240913/evropa-1972420631.html

Европа сильнее всех борется с хождением наличных, заявили эксперты

Европа сильнее всех борется с хождением наличных, заявили эксперты - РИА Новости, 13.09.2024

Европа сильнее всех борется с хождением наличных, заявили эксперты

Ограничения на проведение операций с наличными не являются чем-то экзотическим для многих стран мира: такие меры вводятся для улучшения контроля над движением... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T06:05

2024-09-13T06:05

2024-09-13T06:05

европа

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швеция

максим осадчий

евросоюз

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ограничения на проведение операций с наличными не являются чем-то экзотическим для многих стран мира: такие меры вводятся для улучшения контроля над движением финансов и более эффективной борьбы с теневой экономикой. Однако, как показал опрос экспертов, проведенный РИА Новости, сильнее всех борется с хождением наличных Европа - вплоть до отказа принимать их в магазинах и дискуссиях о необходимости внести право расплачиваться бумажными деньгами в конституцию страны. Многие европейские страны, особенно на севере континента, уже даже вошли в так называемую эпоху безналичного общества. Швеция, например, является абсолютным мировым лидером по доле безналичных платежей в розничном обороте - на такие операции там приходится 98% расчетов, свидетельствуют официальные статданные. В России по итогам прошлого года, по данным Центробанка, доля безналичных расчетов составила 83,4%, что ставит страну на 12-е место в мире и на седьмое - среди "Большой двадцатки". При этом ЦБ постоянно фиксирует рост доли "безнала" и прогнозирует, что на горизонте 3-5 лет показатель достигнет 90%. Ограничений на операции с наличными для физлиц в России нет, а вот для юрлиц ситуация выглядит немного иначе. Так, лимит на расчеты наличными между юрлицами составляет 100 тысяч рублей в пределах одного договора. Европа vs. наличные Прямых запретов на государственном уровне на использование наличных пока нет, хотя мир движется в этом направлении. "Есть отдельные банки, магазины в Северной Европе, где оплата наличными или вообще запрещена, или берется с комиссией. Или речь об ограничении платежей наличными на большие суммы. ... Это, кстати, приводит к противоположным результатам. К примеру, в Австрии предлагают внести в Конституцию право платить наличными", - отмечает доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Лимит наличных платежей введен в большинстве стран ЕС. Например, во Франции для налогоплательщиков-резидентов он составляет 1000 евро, добавляет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Для налогоплательщиков-нерезидентов, действующих в качестве потребителей, лимит увеличивается до 15 тысяч евро. Налоги можно оплатить наличными в размере до 300 евро. Однако в ЕС пока нет единого лимита наличных платежей, он будет введен с лета 2027 года в размере 10 тысяч евро, напоминает эксперт. Ограничения на использование наличных выше определенной суммы - это один из самых популярных способов стимулировать безналичные платежи, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. В Испании оплата товаров дороже 1000 евро должна совершаться безналичным путем, в Мексике – 10 тысяч долларов, Уругвае – 5 тысяч долларов. Планируют запретить оплачивать покупки свыше 7 тысяч лир наличными и турецкие власти - соответствующие поправки в национальное законодательство сейчас обсуждаются. Причины борьбы с "налом" С чем связано такое активное увеличение доли безналичных? С одной стороны, это сильно удешевляет расчеты, поясняет Столяров. "Но и государству проще следить за гражданами. "Большой брат" видит все - и уход от налогов, и теневую экономику, которая тоже пытается "адаптироваться". Это и увеличение налогов, и прозрачности и контроля", - добавляет эксперт. "Государства заинтересованы в вытеснении наличных, в первую очередь, в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также вытеснение наличных способствует борьбе с коррупцией", - соглашается Осадчий. Кроме того, безналичные расчеты снижают издержки денежного обращения и тем самым вытеснение наличных способствует росту ВВП, отмечает он. Внедряя безналичные расчеты, многие государства пытаются действовать стимулирующими методами, обращает внимание Достов. Например, доказано, что перевод государственных выплат, таких как пособия и пенсии, равно как и зарплат, в безналичную форму повышает долю безналичного оборота. Стимулирующей мерой является также упрощение механизмов открытия банковских счетов. Например, полностью в удаленном режиме, по видеосвязи и аналогичными малозатратными методами.

https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html

https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html

https://ria.ru/20240912/nalichnost-1972196273.html

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

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европа, россия, швеция, максим осадчий, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), высшая школа экономики (вшэ), в мире