https://ria.ru/20240913/estoniya-1972526432.html

Эстония планирует закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года

Эстония планирует закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года - РИА Новости, 13.09.2024

Эстония планирует закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года

Власти Эстонии намерены до 2028 года осуществить закупку боеприпасов на сумму 1,1 миллиарда евро, заявила лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:42

2024-09-13T14:42

2024-09-13T14:42

в мире

эстония

ханно певкур

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Эстонии намерены до 2028 года осуществить закупку боеприпасов на сумму 1,1 миллиарда евро, заявила лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас. "Мы и в коалиционном договоре согласовали сумму в 1,1 миллиарда евро на те годы, на которые у правительства есть мандат, то есть до 2028 года", - сообщила Каллас в комментарии порталу ERR. Как отмечает ERR, в ВС Эстонии ранее заявили о необходимости получить боеприпасы на сумму 1,6 миллиарда евро. Однако Каллас указала на то, что закупка боеприпасов запланирована на долгий срок, и дальнейшие решения по закупкам будут принимать следующие правительства. Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна за последние два года потратила на закупку боеприпасов более 750 миллионов евро, что превысило сумму закупок, совершенных Эстонией за последние 30 лет. При этом, по словам Певкура, Эстония до 2028 года намерена потратить на эту же статью расходов 3 миллиарда евро.

https://ria.ru/20240912/estonija-1972276819.html

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в мире, эстония, ханно певкур