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Эстония планирует закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года - РИА Новости, 13.09.2024
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14:42 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/estoniya-1972526432.html
Эстония планирует закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года
Эстония планирует закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года - РИА Новости, 13.09.2024
Эстония планирует закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года
Власти Эстонии намерены до 2028 года осуществить закупку боеприпасов на сумму 1,1 миллиарда евро, заявила лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:42
2024-09-13T14:42
в мире
эстония
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Эстонии намерены до 2028 года осуществить закупку боеприпасов на сумму 1,1 миллиарда евро, заявила лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас. "Мы и в коалиционном договоре согласовали сумму в 1,1 миллиарда евро на те годы, на которые у правительства есть мандат, то есть до 2028 года", - сообщила Каллас в комментарии порталу ERR. Как отмечает ERR, в ВС Эстонии ранее заявили о необходимости получить боеприпасы на сумму 1,6 миллиарда евро. Однако Каллас указала на то, что закупка боеприпасов запланирована на долгий срок, и дальнейшие решения по закупкам будут принимать следующие правительства. Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна за последние два года потратила на закупку боеприпасов более 750 миллионов евро, что превысило сумму закупок, совершенных Эстонией за последние 30 лет. При этом, по словам Певкура, Эстония до 2028 года намерена потратить на эту же статью расходов 3 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240912/estonija-1972276819.html
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в мире, эстония, ханно певкур
В мире, Эстония, Ханно Певкур
Эстония планирует закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года

Власти Эстонии планируют закупить боеприпасы на 1,1 миллиарда евро до 2028 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Эстонии намерены до 2028 года осуществить закупку боеприпасов на сумму 1,1 миллиарда евро, заявила лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас.
"Мы и в коалиционном договоре согласовали сумму в 1,1 миллиарда евро на те годы, на которые у правительства есть мандат, то есть до 2028 года", - сообщила Каллас в комментарии порталу ERR.
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Как отмечает ERR, в ВС Эстонии ранее заявили о необходимости получить боеприпасы на сумму 1,6 миллиарда евро. Однако Каллас указала на то, что закупка боеприпасов запланирована на долгий срок, и дальнейшие решения по закупкам будут принимать следующие правительства.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна за последние два года потратила на закупку боеприпасов более 750 миллионов евро, что превысило сумму закупок, совершенных Эстонией за последние 30 лет. При этом, по словам Певкура, Эстония до 2028 года намерена потратить на эту же статью расходов 3 миллиарда евро.
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