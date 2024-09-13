https://ria.ru/20240913/ershik-1972437261.html
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды - РИА Новости, 13.09.2024
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды
Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил в Telegram-канале, что ЦДУБ будет добиваться изъятия из магазинов... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:33
2024-09-13T09:33
2024-09-13T09:36
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будда
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил в Telegram-канале, что ЦДУБ будет добиваться изъятия из магазинов "Леман Про" в РФ ершика для унитаза с изображением головы Будды и его запрета, как оскорбляющего чувства верующих. "С большим возмущением увидел в соцсетях фотографии из магазина "Лемана Про" ("Леруа Мерлен") ершика для унитаза с изображением головы Будды и другие предметы для ванной и туалета с изображением головы Будды и даже в форме головы Будды. Это совсем недопустимо, это оскорбляет религиозные чувства буддистов. Мы намерены от лица Центрального духовного управления буддистов написать письмо руководству магазина с требованием немедленно убрать данный товар. В противном случае, мы будем обращаться в прокуратуру", - написал он. Он также попросил верующих быть сдержанными в связи с этой ситуацией. "Уверен, что мы сможем во всем разобраться, и данный товар в России будет запрещен", - написал глава ЦДУБ.
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россия, будда
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды
Глава ЦДУБ Йонтен потребовал изъять ершик для унитаза с головой Будды
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил в Telegram-канале
, что ЦДУБ будет добиваться изъятия из магазинов "Леман Про" в РФ ершика для унитаза с изображением головы Будды и его запрета, как оскорбляющего чувства верующих.
"С большим возмущением увидел в соцсетях фотографии из магазина "Лемана Про" ("Леруа Мерлен") ершика для унитаза с изображением головы Будды и другие предметы для ванной и туалета с изображением головы Будды и даже в форме головы Будды. Это совсем недопустимо, это оскорбляет религиозные чувства буддистов. Мы намерены от лица Центрального духовного управления буддистов написать письмо руководству магазина с требованием немедленно убрать данный товар. В противном случае, мы будем обращаться в прокуратуру", - написал он.
Он также попросил верующих быть сдержанными в связи с этой ситуацией.
"Уверен, что мы сможем во всем разобраться, и данный товар в России будет запрещен", - написал глава ЦДУБ.