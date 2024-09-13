Рейтинг@Mail.ru
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:33 13.09.2024 (обновлено: 09:36 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ershik-1972437261.html
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды - РИА Новости, 13.09.2024
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды
Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил в Telegram-канале, что ЦДУБ будет добиваться изъятия из магазинов... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:33
2024-09-13T09:36
религия
россия
будда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752315143_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_3b9567ebe7be1061790004966330c595.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил в Telegram-канале, что ЦДУБ будет добиваться изъятия из магазинов "Леман Про" в РФ ершика для унитаза с изображением головы Будды и его запрета, как оскорбляющего чувства верующих. "С большим возмущением увидел в соцсетях фотографии из магазина "Лемана Про" ("Леруа Мерлен") ершика для унитаза с изображением головы Будды и другие предметы для ванной и туалета с изображением головы Будды и даже в форме головы Будды. Это совсем недопустимо, это оскорбляет религиозные чувства буддистов. Мы намерены от лица Центрального духовного управления буддистов написать письмо руководству магазина с требованием немедленно убрать данный товар. В противном случае, мы будем обращаться в прокуратуру", - написал он. Он также попросил верующих быть сдержанными в связи с этой ситуацией. "Уверен, что мы сможем во всем разобраться, и данный товар в России будет запрещен", - написал глава ЦДУБ.
https://ria.ru/20240110/nepal-1920474855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752315143_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_24510c7adf7250d02175722eee9afcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, будда
Религия, Россия, Будда
В России потребовали изъять ершик для унитаза с изображением головы Будды

Глава ЦДУБ Йонтен потребовал изъять ершик для унитаза с головой Будды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСтатуя Будды
Статуя Будды - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Статуя Будды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил в Telegram-канале, что ЦДУБ будет добиваться изъятия из магазинов "Леман Про" в РФ ершика для унитаза с изображением головы Будды и его запрета, как оскорбляющего чувства верующих.
"С большим возмущением увидел в соцсетях фотографии из магазина "Лемана Про" ("Леруа Мерлен") ершика для унитаза с изображением головы Будды и другие предметы для ванной и туалета с изображением головы Будды и даже в форме головы Будды. Это совсем недопустимо, это оскорбляет религиозные чувства буддистов. Мы намерены от лица Центрального духовного управления буддистов написать письмо руководству магазина с требованием немедленно убрать данный товар. В противном случае, мы будем обращаться в прокуратуру", - написал он.
Он также попросил верующих быть сдержанными в связи с этой ситуацией.
"Уверен, что мы сможем во всем разобраться, и данный товар в России будет запрещен", - написал глава ЦДУБ.
Рам Бахадур Бомджан - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Непале задержали "мальчика-Будду" за насилие над последователями
10 января, 11:40
 
РелигияРоссияБудда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала