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"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов - РИА Новости, 13.09.2024
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08:00 13.09.2024
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"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов - РИА Новости, 13.09.2024
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов
Количество аварийных вызовов, переданных "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренным службам с начала 2024 года, превысило 60 тысяч сообщений, сообщил генеральный директор АО... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:00
2024-09-13T08:00
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алексей райкевич
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Количество аварийных вызовов, переданных "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренным службам с начала 2024 года, превысило 60 тысяч сообщений, сообщил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.Он уточнил, что за все время работы госинформсистемы, с 2015 года, водители нажимали кнопку SOS в машинах или устройство срабатывало автоматически при тяжелых ДТП более 400 тысяч раз."60 тысяч аварийных вызовов принято от автомобилистов с начала этого года, общее число экстренных сообщений за время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" превысило 402 тысячи. На сегодняшний день к госинформсистеме подключено 11,5 миллиона автомобилей. Прирост показателя с начала этого года превысил 1,3 миллиона машин. Увеличение количества подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей повышает безопасность все большего числа водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах страны", - приводит пресс-служба слова Райкевича.Он пояснил, что при тяжелых ДТП кнопка SOS срабатывает в автоматическом режиме, когда водители или пассажиры не в состоянии самостоятельно вызвать спасателей, не могут дотянуться или найти свой сотовый телефон. При этом пострадавшим в состоянии шока сложно объяснить свое местоположение. "ЭРА-ГЛОНАСС" передает в цифровом виде координаты и общие характеристики автомобиля в службы спасения в среднем за 19 секунд.С помощью данных от "ЭРА-ГЛОНАСС" спасатели быстрее находят даже те автомобили, которые после аварии оказались вне зоны прямой видимости. Дополнительные данные о машине позволяют спрогнозировать количество пострадавших и более точно спланировать необходимые для оказания помощи мероприятия.Сеть связи АО "ГЛОНАСС" объединяет зоны покрытия четырех крупнейших мобильных операторов, обеспечивая максимально доступную связь на всей территории России. Устройство вызова экстренных оперативных служб автоматически выбирает наилучший сигнал в данном месте и направляет вызов в систему, при недостаточном сигнале передает данные по СМС.""ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи жизней водителей, пассажиров и пешеходов ежегодно. По оценкам экспертов, благодаря системе примерно в два раза сокращается время до оказания медицинской помощи, а эти минуты и порой секунды часто становятся решающими в вопросе спасения человеческих жизней", - отметил глава компанииМинувшим летом "ЭРА-ГЛОНАСС" спасла годовалого малыша при ДТП в Сочи. Автомобиль сорвался с извилистой трассы в овраг и повис на дереве. Внутри оказались зажаты две женщины и ребенок. От удара автоматически сработала кнопка SOS, подключенная к "ЭРА-ГЛОНАСС". По словам спасателей, благодаря "ЭРА-ГЛОНАСС" они получили точные координаты, цвет и марку автомобиля, что позволило сэкономить драгоценное для спасения людей время.
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россия, авто, алексей райкевич, эра-глонасс, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дтп
Россия, Авто, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , ДТП

"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов

© Фото : АО "ГЛОНАСС""ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов
ЭРА-ГЛОНАСС передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : АО "ГЛОНАСС"
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Количество аварийных вызовов, переданных "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренным службам с начала 2024 года, превысило 60 тысяч сообщений, сообщил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
Он уточнил, что за все время работы госинформсистемы, с 2015 года, водители нажимали кнопку SOS в машинах или устройство срабатывало автоматически при тяжелых ДТП более 400 тысяч раз.
"60 тысяч аварийных вызовов принято от автомобилистов с начала этого года, общее число экстренных сообщений за время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" превысило 402 тысячи. На сегодняшний день к госинформсистеме подключено 11,5 миллиона автомобилей. Прирост показателя с начала этого года превысил 1,3 миллиона машин. Увеличение количества подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей повышает безопасность все большего числа водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах страны", - приводит пресс-служба слова Райкевича.
Он пояснил, что при тяжелых ДТП кнопка SOS срабатывает в автоматическом режиме, когда водители или пассажиры не в состоянии самостоятельно вызвать спасателей, не могут дотянуться или найти свой сотовый телефон. При этом пострадавшим в состоянии шока сложно объяснить свое местоположение. "ЭРА-ГЛОНАСС" передает в цифровом виде координаты и общие характеристики автомобиля в службы спасения в среднем за 19 секунд.
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С помощью данных от "ЭРА-ГЛОНАСС" спасатели быстрее находят даже те автомобили, которые после аварии оказались вне зоны прямой видимости. Дополнительные данные о машине позволяют спрогнозировать количество пострадавших и более точно спланировать необходимые для оказания помощи мероприятия.
Сеть связи АО "ГЛОНАСС" объединяет зоны покрытия четырех крупнейших мобильных операторов, обеспечивая максимально доступную связь на всей территории России. Устройство вызова экстренных оперативных служб автоматически выбирает наилучший сигнал в данном месте и направляет вызов в систему, при недостаточном сигнале передает данные по СМС.
""ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи жизней водителей, пассажиров и пешеходов ежегодно. По оценкам экспертов, благодаря системе примерно в два раза сокращается время до оказания медицинской помощи, а эти минуты и порой секунды часто становятся решающими в вопросе спасения человеческих жизней", - отметил глава компании
Минувшим летом "ЭРА-ГЛОНАСС" спасла годовалого малыша при ДТП в Сочи. Автомобиль сорвался с извилистой трассы в овраг и повис на дереве. Внутри оказались зажаты две женщины и ребенок. От удара автоматически сработала кнопка SOS, подключенная к "ЭРА-ГЛОНАСС". По словам спасателей, благодаря "ЭРА-ГЛОНАСС" они получили точные координаты, цвет и марку автомобиля, что позволило сэкономить драгоценное для спасения людей время.
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