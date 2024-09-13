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Папа римский назначил нового католического епископа в России - РИА Новости, 13.09.2024
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Религия
 
12:09 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/episkop-1972473505.html
Папа римский назначил нового католического епископа в России
Папа римский назначил нового католического епископа в России - РИА Новости, 13.09.2024
Папа римский назначил нового католического епископа в России
Папа Римский Франциск назначил генерального секретаря Конференции католических епископов России (ККЕР) священника Штефана Липке вспомогательным епископом... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:09
2024-09-13T12:09
религия
россия
новосибирск
алжир (провинция)
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск назначил генерального секретаря Конференции католических епископов России (ККЕР) священника Штефана Липке вспомогательным епископом епархии в Новосибирске. "12 сентября пресс-служба Святого престола сообщила, что папа Франциск назначил вспомогательным епископом Преображенской епархии в Новосибирске его высокопреподобие священника Штефана Липке, священника Общества Иисуса, генерального секретаря Конференции католических епископов России, с возведением его в достоинство титулярного епископа Арены, древней кафедры на территории современного Алжира… О времени и месте епископской хиротонии будет сообщено дополнительно", – сообщили в ККЕР. Липке, согласно информации ККЕР, родился 31 декабря 1975 года в Эссене (Германия). После учебы в семинарии в Бонне и Кельне изучал историю Церкви в Папском Григорианском университете в Риме. 7 июня 2002 года он был рукоположен в священники в Кельнской архиепархии. В 2006 году вступил в новициат Общества Иисуса в Нюрнберге, и принес торжественные обеты 18 мая 2019 года. С 2020 года Липке – секретарь Конференции католических епископов Российской Федерации.
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россия, новосибирск, алжир (провинция), франциск (хорхе марио бергольо), религия
Религия, Россия, Новосибирск, Алжир (провинция), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
Папа римский назначил нового католического епископа в России

Папа римский назначил священника Штефана Липке вспомогательным епископом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск назначил генерального секретаря Конференции католических епископов России (ККЕР) священника Штефана Липке вспомогательным епископом епархии в Новосибирске.
"12 сентября пресс-служба Святого престола сообщила, что папа Франциск назначил вспомогательным епископом Преображенской епархии в Новосибирске его высокопреподобие священника Штефана Липке, священника Общества Иисуса, генерального секретаря Конференции католических епископов России, с возведением его в достоинство титулярного епископа Арены, древней кафедры на территории современного Алжира… О времени и месте епископской хиротонии будет сообщено дополнительно", – сообщили в ККЕР.
Липке, согласно информации ККЕР, родился 31 декабря 1975 года в Эссене (Германия). После учебы в семинарии в Бонне и Кельне изучал историю Церкви в Папском Григорианском университете в Риме. 7 июня 2002 года он был рукоположен в священники в Кельнской архиепархии. В 2006 году вступил в новициат Общества Иисуса в Нюрнберге, и принес торжественные обеты 18 мая 2019 года.
С 2020 года Липке – секретарь Конференции католических епископов Российской Федерации.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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РелигияРоссияНовосибирскАлжир (провинция)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Религия
 
 
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