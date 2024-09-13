https://ria.ru/20240913/episkop-1972473505.html

Папа римский назначил нового католического епископа в России

Папа римский назначил нового католического епископа в России - РИА Новости, 13.09.2024

Папа римский назначил нового католического епископа в России

Папа Римский Франциск назначил генерального секретаря Конференции католических епископов России (ККЕР) священника Штефана Липке вспомогательным епископом... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:09

2024-09-13T12:09

2024-09-13T12:09

религия

россия

новосибирск

алжир (провинция)

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск назначил генерального секретаря Конференции католических епископов России (ККЕР) священника Штефана Липке вспомогательным епископом епархии в Новосибирске. "12 сентября пресс-служба Святого престола сообщила, что папа Франциск назначил вспомогательным епископом Преображенской епархии в Новосибирске его высокопреподобие священника Штефана Липке, священника Общества Иисуса, генерального секретаря Конференции католических епископов России, с возведением его в достоинство титулярного епископа Арены, древней кафедры на территории современного Алжира… О времени и месте епископской хиротонии будет сообщено дополнительно", – сообщили в ККЕР. Липке, согласно информации ККЕР, родился 31 декабря 1975 года в Эссене (Германия). После учебы в семинарии в Бонне и Кельне изучал историю Церкви в Папском Григорианском университете в Риме. 7 июня 2002 года он был рукоположен в священники в Кельнской архиепархии. В 2006 году вступил в новициат Общества Иисуса в Нюрнберге, и принес торжественные обеты 18 мая 2019 года. С 2020 года Липке – секретарь Конференции католических епископов Российской Федерации.

https://ria.ru/20240909/timor-1971545167.html

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новосибирск

алжир (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, новосибирск, алжир (провинция), франциск (хорхе марио бергольо), религия