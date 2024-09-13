https://ria.ru/20240913/eksportery-1972559638.html

Число экспортеров в Рязанской области выросло в 2 раза за четыре года

Число экспортеров в Рязанской области выросло в 2 раза за четыре года - РИА Новости, 13.09.2024

Число экспортеров в Рязанской области выросло в 2 раза за четыре года

За четыре года количество экспортеров в Рязанской области выросло в два раза, регион активно работает с новыми макрорегионами, сообщил губернатор Павел Малков... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:50

2024-09-13T16:50

2024-09-13T19:47

рязанская область

россия

белоруссия

павел малков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экспорт

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РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. За четыре года количество экспортеров в Рязанской области выросло в два раза, регион активно работает с новыми макрорегионами, сообщил губернатор Павел Малков на открытии делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области". По данным пресс-службы правительства Рязанской области, в регионе проходит VII деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области". Он организован Агентством развития бизнеса при поддержке правительства области в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт". В мероприятии принимают участие представители Минпромторга России, Российского экспортного центра, российских и зарубежных органов власти, институтов развития, представители бизнеса и деловых кругов Белоруссии, Китая, Кубы, Узбекистана, Казахстана и Турции. Приветствуя участников, губернатор назвал Дни международного бизнеса в Рязанской области важным и полезным мероприятием. Он отметил, что главный эффект - значительный рост количества экспортеров, которых "за последние четыре года в регионе… стало больше в два раза, и динамика роста сохраняется", отмечается в сообщении. "Экспорт - один из приоритетов развития Рязанской области, активно и системно работаем в этом направлении. Благодарим РЭЦ за всестороннюю поддержку. Конкурентное преимущество Рязанской области - диверсифицированная экономика. У нас представлены буквально все отрасли и направления. Нам есть, что предложить нашим партнерам из других стран", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. По словам главы региона, развитие экспортных направлений получает беспрецедентную поддержку федерального центра, меры дополняются на уровне региона. Доля несырьевых неэнергетических товаров, экспортируемых в другие страны, превышает 90%. Рязанская область - лидер в стране по экспорту кровельных и теплоизоляционных материалов, кожи и кожевенных полуфабрикатов, электрораспределительной аппаратуры. Павел Малков подчеркнул, что работа будет системно продолжена, уже началось активное освоение новых макрорегионов: Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Уточняется, что в рамках форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Рязанской областью и провинцией Артемиса Республики Куба. Документ предусматривает сотрудничество сторон во всех сферах, представляющих взаимные интересы. Прошли круглые столы по цифровым решениям в экспорте, мастер-классы по работе с китайскими и турецкими партнерами. Второй день Дней бизнеса в субботу завершит церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

https://ria.ru/20240806/malkov-1964337801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, павел малков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экспорт