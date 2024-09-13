https://ria.ru/20240913/eksport-1972511646.html

На 8% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ШОС

На 8% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ШОС - РИА Новости, 13.09.2024

На 8% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ШОС

Более чем на 8% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ШОС за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:10

2024-09-13T14:10

2024-09-13T14:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

иран

узбекистан

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

шос

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Более чем на 8% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ШОС за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."За первые шесть месяцев 2024 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в страны ШОС вырос более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас доля Москвы в общероссийском объеме поставок в ШОС составляет порядка 16%", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, по задаче мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает местным предприятиям информационно-консультационную и организационную поддержку по выходу на зарубежные рынки, поэтому центр "Моспром" помогает укреплять международное сотрудничество компаниям.Республика Беларусь стала ключевым партнером столицы в первом полугодии 2024 года, на нее приходится более трети от общего объема поставок на рынки стран-участниц этого международного объединения. Кроме того, Иран, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Киргизия, Пакистан демонстрируют положительную динамику развития столичного несырьевого неэнергетического экспорта."Около 76% московского ННЭ в страны ШОС приходится на экспорт товаров отраслей промышленности: механическое оборудование и технику, продукцию радиоэлектроники, медицинскую технику, кабельную продукцию. Наибольшим спросом на рынках стран содружества пользуются товары машиностроения – они составляют около 39% столичного промышленного экспорта в страны ШОС, продукция металлообработки – более 23%, товары химической промышленности – свыше 18%", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По итогам первого полугодия экспорт товаров пищевой и перерабатывающей промышленности вырос более чем на 16%. Столичные производители поставляют в страны ШОС кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные и сокосодержащие напитки, а также различные виды муки.Московские производители несырьевой неэнергетической продукции с 2022 года переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Сделать это удалось благодаря, в том числе оказанной центром "Моспром", поддержки.Также в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". Здесь предприниматели могут получить поддержку. Например, бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20240913/premiya-1972452657.html

https://ria.ru/20240913/moskva-1972438920.html

москва

иран

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, иран, узбекистан, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, шос, снг