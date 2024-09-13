https://ria.ru/20240913/ek-1972513497.html

В ЕК заявили об отсутствии у ЕС единой позиции по ударам вглубь России

В ЕК заявили об отсутствии у ЕС единой позиции по ударам вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024

В ЕК заявили об отсутствии у ЕС единой позиции по ударам вглубь России

В Еврокомиссии, комментируя слова президента РФ Владимира Путина об ударах западным оружием по РФ, заявили, что "ничто не изменит их позицию", помощь Киеву... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:08

2024-09-13T14:08

2024-09-13T14:16

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии, комментируя слова президента РФ Владимира Путина об ударах западным оружием по РФ, заявили, что "ничто не изменит их позицию", помощь Киеву продолжится, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Он также отметил, что заявление президента Путина о последствиях ударов вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов."Ничто из того, что он сказал, не приведет к изменению нашей позиции... Мы продолжим поддержку Украины, в том числе военную поддержку. Разговоры о снятии ограничений по использованию поставляемого странами ЕС оружия продолжаются. Мы видим результат таких дискуссий, некоторые страны снимают ограничения", - сказал он.Представитель ЕС подчеркнул, что единой позиции по таким ударам у стран-членов союза, по-прежнему, нет, каждая страна принимает решение самостоятельно. "Общеевропейской позиции по этому вопросу нет, каждое государство, поставляющее оружие Украине, решает, на каких условиях оно должно использоваться. Позиция верховного представителя ЕС хорошо известна", - пояснил Стано.

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

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россия, еврокомиссия, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, в мире