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Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники - РИА Новости, 13.09.2024
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11:08 13.09.2024 (обновлено: 12:05 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/efimov-1972400124.html
Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники
Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники - РИА Новости, 13.09.2024
Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники
Застройщики жилья до 2026 года возведут три объекта здравоохранения на территории района Коммунарка, расположенном в Новомосковском административном округе... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:08
2024-09-13T12:05
коммунарка (москва)
москва
тинао
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
владимир жидкин
мосгосстройнадзор
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Застройщики жилья до 2026 года возведут три объекта здравоохранения на территории района Коммунарка, расположенном в Новомосковском административном округе Москвы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "В 2025 году инвестор планирует достроить поликлинику на 475 посещений в смену. Она разместится на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой. В 2026-м застройщик жилого комплекса на улице Сервантеса намерен возвести детско-взрослую поликлинику, которая рассчитана на 520 посещений в смену", - приводит слова Ефимова пресс-служба граддкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что оба учреждения передадут в систему здравоохранения города. В составе жилого комплекса на Скандинавском бульваре проектируют поликлинику на 750 посещений в смену. Объект построят за счет внебюджетных источников, завершение проекта планируют в 2026 году.В поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям. Здесь обустроят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, уточняется в пресс-релизе.Всего на двух площадках организовали семь контрольно-надзорных мероприятий, уточняется в сообщении. Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в ТиНАО качество оказания медицинской помощи в округах достигло уровня столицы.
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коммунарка (москва)
москва
тинао
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коммунарка (москва), москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, владимир жидкин, мосгосстройнадзор, градостроительный комплекс москвы
Коммунарка (Москва), Москва, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Владимир Жидкин, Мосгосстройнадзор, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники

Ефимов: в Коммунарке инвесторы возведут три поликлиники

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Застройщики жилья до 2026 года возведут три объекта здравоохранения на территории района Коммунарка, расположенном в Новомосковском административном округе Москвы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В 2025 году инвестор планирует достроить поликлинику на 475 посещений в смену. Она разместится на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой. В 2026-м застройщик жилого комплекса на улице Сервантеса намерен возвести детско-взрослую поликлинику, которая рассчитана на 520 посещений в смену", - приводит слова Ефимова пресс-служба граддкомплекса столицы.
В сообщении уточняется, что оба учреждения передадут в систему здравоохранения города. В составе жилого комплекса на Скандинавском бульваре проектируют поликлинику на 750 посещений в смену. Объект построят за счет внебюджетных источников, завершение проекта планируют в 2026 году.
В поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям. Здесь обустроят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, уточняется в пресс-релизе.
Всего на двух площадках организовали семь контрольно-надзорных мероприятий, уточняется в сообщении. Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в ТиНАО качество оказания медицинской помощи в округах достигло уровня столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Коммунарка (Москва)МоскваТиНАОВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинВладимир ЖидкинМосгосстройнадзорГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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