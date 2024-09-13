https://ria.ru/20240913/efimov-1972400124.html

Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники

Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники - РИА Новости, 13.09.2024

Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники

Застройщики жилья до 2026 года возведут три объекта здравоохранения на территории района Коммунарка, расположенном в Новомосковском административном округе... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:08

2024-09-13T11:08

2024-09-13T12:05

коммунарка (москва)

москва

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

владимир жидкин

мосгосстройнадзор

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Застройщики жилья до 2026 года возведут три объекта здравоохранения на территории района Коммунарка, расположенном в Новомосковском административном округе Москвы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "В 2025 году инвестор планирует достроить поликлинику на 475 посещений в смену. Она разместится на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой. В 2026-м застройщик жилого комплекса на улице Сервантеса намерен возвести детско-взрослую поликлинику, которая рассчитана на 520 посещений в смену", - приводит слова Ефимова пресс-служба граддкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что оба учреждения передадут в систему здравоохранения города. В составе жилого комплекса на Скандинавском бульваре проектируют поликлинику на 750 посещений в смену. Объект построят за счет внебюджетных источников, завершение проекта планируют в 2026 году.В поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям. Здесь обустроят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, уточняется в пресс-релизе.Всего на двух площадках организовали семь контрольно-надзорных мероприятий, уточняется в сообщении. Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в ТиНАО качество оказания медицинской помощи в округах достигло уровня столицы.

https://ria.ru/20240912/efimov-1972381825.html

коммунарка (москва)

москва

тинао

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коммунарка (москва), москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, владимир жидкин, мосгосстройнадзор, градостроительный комплекс москвы