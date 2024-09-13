https://ria.ru/20240913/dtp-1972632830.html
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 14.09.2024
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На внутренней стороне 10-го километра МКАД столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-13T23:56
2024-09-13T23:56
2024-09-14T00:02
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На внутренней стороне 10-го километра МКАД столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале."На внутренней стороне 10-го километра МКАД столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 1,4 километра.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Дептранс Москвы: на внутренней стороне 10 км МКАД столкнулись 5 автомобилей