https://ria.ru/20240913/dtp-1972632830.html

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 14.09.2024

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На внутренней стороне 10-го километра МКАД столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-13T23:56

2024-09-13T23:56

2024-09-14T00:02

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На внутренней стороне 10-го километра МКАД столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале."На внутренней стороне 10-го километра МКАД столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 1,4 километра.

https://ria.ru/20240913/avariya-1972625742.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва