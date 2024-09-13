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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 13.09.2024
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19:56 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/dtp-1972608935.html
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 13.09.2024
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Орловском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:56
2024-09-13T19:56
происшествия
орловский район
ростовская область
котельниково
гибдд мвд рф
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Орловском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону. Уточняется, что авария произошла в пятницу на 130-м километре автодороги Котельниково - Песчанокопское. Водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Renault Duster. "В результате ДТП от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир Renault, а также водитель Chevrolet. В больнице также скончался пассажир автомобиля Chevrolet", - сказал представитель ведомства. Подчеркивается, что прокуратура области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20240829/avariya-1969325733.html
орловский район
ростовская область
котельниково
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происшествия, орловский район, ростовская область, котельниково, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Орловский район, Ростовская область, Котельниково, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с двумя иномарками

Четыре человека погибли в ДТП в Орловском районе Ростовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Орловском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что авария произошла в пятницу на 130-м километре автодороги Котельниково - Песчанокопское. Водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Renault Duster.
"В результате ДТП от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир Renault, а также водитель Chevrolet. В больнице также скончался пассажир автомобиля Chevrolet", - сказал представитель ведомства.
Подчеркивается, что прокуратура области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
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ПроисшествияОрловский районРостовская областьКотельниковоГИБДД МВД РФРоссияДТП
 
 
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