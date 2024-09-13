https://ria.ru/20240913/dtp-1972488182.html
В Чебоксарах бетономешалка повредила семь машин на парковке
В Чебоксарах бетономешалка повредила семь машин на парковке - РИА Новости, 13.09.2024
В Чебоксарах бетономешалка повредила семь машин на парковке
Оставшаяся без водителя бетономешалка "Камаз" врезалась в 7 припаркованных автомобилей в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщило МВД Чувашии. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:48
2024-09-13T12:48
2024-09-13T12:48
происшествия
авто
чебоксары
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972484194_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_8186a68f87dd5d19abc7f1cb4d770946.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Оставшаяся без водителя бетономешалка "Камаз" врезалась в 7 припаркованных автомобилей в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщило МВД Чувашии. ДТП произошло в пятницу около 9.20 мск на парковке на бульваре Электроаппаратчиков. "По предварительным данным, водитель бетономешалки "Камаз" покинул свое место, не исключив самопроизвольного ската автомобиля. В результате чего "Камаз" без водителя покатился, повредив при этом 7 легковых автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.
https://ria.ru/20240508/koleso-1944552552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, чебоксары, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Чебоксары, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Чебоксарах бетономешалка повредила семь машин на парковке
В Чебоксарах бетономешалка без водителя врезалась в 7 припаркованных автомобилей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Оставшаяся без водителя бетономешалка "Камаз" врезалась в 7 припаркованных автомобилей в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщило МВД Чувашии.
ДТП произошло в пятницу около 9.20 мск на парковке на бульваре Электроаппаратчиков.
"По предварительным данным, водитель бетономешалки "Камаз" покинул свое место, не исключив самопроизвольного ската автомобиля. В результате чего "Камаз" без водителя покатился, повредив при этом 7 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.