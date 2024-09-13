https://ria.ru/20240913/dtp-1972488182.html

В Чебоксарах бетономешалка повредила семь машин на парковке

В Чебоксарах бетономешалка повредила семь машин на парковке - РИА Новости, 13.09.2024

В Чебоксарах бетономешалка повредила семь машин на парковке

Оставшаяся без водителя бетономешалка "Камаз" врезалась в 7 припаркованных автомобилей в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщило МВД Чувашии. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:48

2024-09-13T12:48

2024-09-13T12:48

происшествия

авто

чебоксары

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Оставшаяся без водителя бетономешалка "Камаз" врезалась в 7 припаркованных автомобилей в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщило МВД Чувашии. ДТП произошло в пятницу около 9.20 мск на парковке на бульваре Электроаппаратчиков. "По предварительным данным, водитель бетономешалки "Камаз" покинул свое место, не исключив самопроизвольного ската автомобиля. В результате чего "Камаз" без водителя покатился, повредив при этом 7 легковых автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.

https://ria.ru/20240508/koleso-1944552552.html

чебоксары

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, чебоксары, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом